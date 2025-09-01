Tras la autodenominada marcha de ‘La Resistencia’ en la Ciudad de México (CDMX), la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció acoso en contra de su mamá.

Ayer domingo 31 de agosto, a un día del primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Alessandra Rojo de la Vega encabezó lo de que denominó como la marcha de ‘La Resistencia’, en Avenida Paseo de la Reforma.

Acompañada de figuras políticas de la derecha, como Margarita Zavala y Claudio X González, quienes anteriormente lideraron la también autodenominada marcha de la ’Marea Rosa’, Alessandra Rojo de la Vega encabezó el recorrido que partió desde la glorieta de la Diana Cazadora.

Sin embargo, luego este evento que concluyó en el Foro Lindbergh, en la colonia Hipódromo Condesa, el periodista de SDPnoticias, Poncho Gutiérrez, preguntó a sus seguidores sus opiniones sobre la marcha y una persona trajo a cuenta una imagen de la mamá de Alessandra Rojo de la Vega.

Mamá de Alessandra Rojo de la Vega es ligada sin pruebas con el narco

Hoy 1 de septiembre, Alessandra Rojo de la Vega defendió a su mamá en redes sociales, acusando a Morena de meterse con su familia, a pesar de no estar inmiscuida en la política mexicana.

Las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc se dieron después de que el usuario de X Sergio Ruíz SEO, respondió a una publicación del periodista Poncho Gutiérrez, quien le preguntó a sus seguidores sus opiniones sobre la autodenominada marcha de ‘La Resistencia’.

En este sentido, el usuario ofendió a la madre de Alessandra Rojo de la Vega con insultos clasistas, además de ser ligada con el narcotráfico sin pruebas de por medio:

“Ella es la madre naca de Alessandra Rojo de la Vega. Viene de un clan de echaleganistas que su primera lana la obtuvieron, seguramente, del narco o alguna cosa ilícita”. Sergio Ruíz SEO

Alessandra Rojo de la Vega defiende a su mamá por recibir insultos clasistas y ser ligada con el narco sin pruebas

Alessandra Rojo de la Vega respondió al comentario anterior con una captura de pantalla, con la cual acusó a Morena de atacar a su mamá tras ser vinculada sin pruebas con el narco por un usuario de X.

En redes sociales, este fue el comentario de la alcaldesa de Cuauhtémoc: