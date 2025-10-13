Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Cuajimalpa, fueron desalojados por una amenaza de bomba cerca de las 14:00 horas del lunes 13 de octubre de 2025.

De acuerdo con directivos, en los baños de hombres de la UAM Cuajimalpa se encontró una amenaza de bomba y un cesto de basura incendiado, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que elementos de la Fuerza de Tarea (Zorros) ingresaron a la UAM Cuajimalpa para revisar la seguridad de las instalaciones.

Alerta en UAM Cuajimalpa por amenaza de bomba

Termina revisión en la UAM Cuajimalpa por amenaza de bomba

Luego de reportarse la amenaza de bomba en los baños de los hombres, las autoridades educativas encendieron la alerta para que alumnos desalojaran de inmediato la UAM Cuajimalpa.

Para atender la situación, la UAM Cuajimalpa solicitó la intervención de Los Zorros, Policía de Investigación y la SSC para verificar la seguridad de las instalaciones ante una posible bomba.

Las autoridades educativas también señalaron que se les solicitó a las autoridades capitalinas no portar armas para evitar cualquier contratiempo con alumnos de la UAM Cuajimalpa.

A las 15:40 horas, luego de casi dos horas, finalmente terminó la revisión de seguridad, descartándose la presencia de bombas o cualquier otra amenaza en la UAM Cuajimalpa.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades de la UAM Cuajimalpa no han emitido un comunicado oficial para dar su versión sobre esta amenaza de bomba.

Los Zorros entrando a la UAM Cuajimalpa pic.twitter.com/LpaQLQTE60 — Letorindio (@TorilloClaudia) October 13, 2025

¿Qué pasa en las universidades de México? Alertan amenazas de bombas en UNAM y UAM

Esta amenaza de bomba en la UAM Cuajimalpa se suma a otras advertencias similares en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recién el 7 de octubre, la UNAM informó que por lo menos dos personas fueron identificadas como presuntas responsables de difundir mensajes falsos de amenaza de bomba en planteles.

En los últimos días, se reportaron amenazas en;

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)

FES Iztacala

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 6 “Antonio Caso

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 8 “Miguel E. Schultz”