Alerta en Metro Hidalgo: mujer sobrevivió a intento de feminicidio con fuego

La noche de hoy jueves 18 de diciembre de 2025, se registró una alerta en la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México (CDMX), luego de que una mujer sobrevivió a un intento de feminicidio con fuego.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron a las afueras del Metro Hidalgo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que un hombre rociara con thinner a una mujer e intentara prenderle fuego.

Alerta en Metro Hidalgo: mujer sobrevive a intento de feminicidio con fuego; hay dos menores lesionados

La información señala que una mujer y dos menores de edad se encontraban a las afueras de la estación Hidalgo, cuando de pronto fueron sorprendidos por un hombre.

Por razones aún desconocidas, este sujeto roció con thinner a la mujer para luego buscar prenderle fuego con la intención de quemarla.

Tras este acto, el hombre golpeó fuertemente a los dos menores de edad, y luego huyó del lugar con rumbo desconocido.

Testigos solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia al 911, por lo que al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc y elementos de la Policía CDMX.

Se informó que la mujer fue atendida en el lugar, así como los dos menores de edad de quienes se informó resultaron severamente lesionados.

De manera preliminar, se presume que la mujer y sus hijos son personas en situación de calle , aunque esto no está confirmado.

Elementos de la Policía CDMX indicaron que llevan a cabo una revisión de las cámaras del C5 con la intención de ubicar al responsable y proceder a su detención.