Este viernes 19 de diciembre se reportó el inesperado fallecimiento de una mujer dentro de un gimnasio de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX); los detalles.

De acuerdo con la información, la mujer se encontraba tomando clases de natación dentro de un gimnasio con alberca cuando se desvaneció y murió; el caso ya se estaría investigando.

Reportan muerte de una mujer en gimnasio Sports World en la alcaldía Benito Juárez

A través de redes sociales, C4 Jiménez informó sobre la muerte de una mujer en el gimnasio Sports World sucursal Manacar, en la alcaldía Benito Juárez, lo que generó la movilización de paramédicos.

Información preliminar señalan que la mujer tenía entre 40 y 45 años de edad y habría muerto por atragantamiento, pero no esto se sabrá con certeza hasta que se realice la autopsia.

El reporte señala que la mujer fallecida, de nombre Lidia, se encontraba en una clase de natación cuando de la nada se desvaneció. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte.

Pese al arribo de los paramédicos al gimnasio en la Benito Juárez, los elementos no pudieron auxiliar a la mujer; elementos de la Policía y Fiscalía de la CDMX ya investigan el caso.