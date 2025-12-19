La Ciudad de México (CDMX) estará bajo el frío. Las autoridades informaron que los termómetros en varias alcaldías del sur podrían llegar a los 4 grados.

Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC por medio de un mensaje, en el que destacó que será el viernes 19 de diciembre cuando se registren las bajas temperaturas.

CDMX bajo el frío: termómetros en 6 alcaldías alcanzarán los 4 grados

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX adelantó que el viernes 19 de diciembre se esperan fríos a considerar en 6 alcaldías del sur.

Al respecto, la dependencia refirió que se tratan de las siguientes demarcaciones, en las que resaltó, se activará la alerta amarilla por temperaturas de entre 6 y 4 grados durante la madrugada y la mañana:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En el reporte, el organismo de la CDMX detalló que los fríos más intensos de hasta 4 grados se presentarán durante el periodo de las 2 de la madrugada y hasta las 8 de la mañana.

Activan Alerta Amarilla por frío en 6 alcaldías de sur de la CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

CDMX bajo el frío: emiten recomendaciones por bajas temperaturas

En el informe sobre el intenso frío que se registrará en 6 alcaldías de sur de la CDMX, las autoridades también compartieron una serie de recomendaciones para la población en general:

Abrígate adecuadamente, cubriendo boca y nariz, sobre todo cuando debas salir a la calle

Reguarda a tus mascotas durante el periodo máximo de bajas temperaturas y evitar que se queden bajo la intemperie

Evita los cambios bruscos de temperatura recurriendo al correcto abrigo al salir a la calle

Ingiere en abundancia productos que ayudarán a tu salud como el caso de agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

De la misma forma, el organismo resaltó que en caso de requerir asistencia por alguna situación de emergencia, se puede pedir ayuda a las autoridades por medio del 911 o el 55-5683-2222.