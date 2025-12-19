A 22 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló en contra de México al determinar que el Estado fue responsable de los hechos.

“Corte IDH, encontró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros Vs. México, que versa sobre la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade” Corte IDH

Corte IDH falla contra México; resolvió que es responsable del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade

Por medio de un comunicado, la Corte IDH informó que falló en contra de México en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, pues encontró culpable al Estado debido a estos puntos:

Falta de búsqueda inmediata y efectiva: se determinó que en el momento de la desaparición, las autoridades no activaron los protocolos adecuados y mucho menos realizaron diligencias urgentes para dar con su paradero

Deficiencias en la investigación: se detectaron actos de negligencia, omisiones y ausencia de perspectiva de género en las pesquisas, lo que impidió esclarecer el feminicidio

Tolerancia frente a la tortura sexual: la Corte concluyó que la inacción estatal permitió y toleró los actos de violencia sexual que sufrió Lilia Alejandra García Andrade

Contexto de violencia de género e impunidad en Ciudad Juárez: se resolvió que el Estado mexicano no adoptó medidas suficientes para la prevención de feminicidios en un entorno que ya era identificado como de alto riesgo para las mujeres

Por lo anterior, la Corte IDH llamó al gobierno a México continuar con las investigaciones del feminicidio, así como de los atentados contra la madre de la víctima con debida diligencia y perspectiva de género.

De la misma forma, emplazó a las autoridades correspondientes a celebrar un acto oficial de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, aunado a diagnósticos normativos e institucionales para prevenir la violencia de género y desapariciones.

Corte IDH sobre el caso Lilia Alejandra García Andrade (@CorteIDH/X)

Corte IDH: México incurrió en diversas violaciones por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade

En el comunicado, la Corte IDH resaltó que por el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, el Estado mexicano incurrió en una serie de violaciones a los derechos humanos que consistieron en lo siguiente:

Derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade

Derechos de la niñez, debido a que la víctima tenía 17 años

Derecho a vivir libre de violencia y discriminación por género

Prohibición de la tortura, debido a que la Corte IDH calificó los hechos como tortura sexual tolerada por la falta de acción estatal

Garantías judiciales y protección judicial, pues resolvió que se realizó una investigación deficiente, negligente y sin perspectiva de género

Derecho a la verdad y protección familiar, toda vez que determinó que sus hijos y padres fueron revictimizados durante el proceso judicial

Derecho de defensa de derechos humanos, pues en el caso específico de su madre, Norma Esther Andrade, se efectuaron atentados sin que se le otorgara la protección adecuada