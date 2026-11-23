La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega publicó el desglose del ejercicio presupuestal de la alcaldía Cuauhtémoc, con corte al 15 de noviembre de 2026, e informó que de los 4 mil 473 millones de pesos del presupuesto modificado, 3 mil 872 millones ya están comprometidos en contratos vigentes y el pago de personal.

La publicación incluye también la propuesta de presupuesto para 2027, que asciende a 4 mil 927 millones de pesos. La información fue difundida después de que las agresiones registradas afuera del Congreso de la Ciudad de México impidieran que la alcaldesa realizara su comparecencia ante el órgano legislativo.

Ale Rojo de la Vega detalla el ejercicio del presupuesto 2026 en Cuauhtémoc

La alcaldesa explicó que el Congreso capitalino aprobó originalmente 4 mil 464 millones de pesos para el ejercicio 2026; sin embargo, después de los ajustes realizados durante el año, el presupuesto modificado quedó en 4 mil 473 millones de pesos.

De ese total, 3 mil 872 millones de pesos, equivalentes al 87 por ciento, están comprometidos en contratos vigentes y el pago de trabajadores. De esta cantidad, 2 mil 651 millones ya fueron pagados desde la cuenta bancaria de la demarcación.

Respecto a los 601 millones de pesos restantes al 15 de noviembre, Rojo de la Vega aclaró que también tienen un destino asignado y deberán cubrir compromisos antes de que concluya el año.

Entre ellos se encuentran 369 millones para sueldos y prestaciones de noviembre y diciembre, 136 millones para contratos pendientes y 66 millones de gasto centralizado, además del impuesto sobre nómina y otros conceptos.

La edil detalló que 2 mil 528 millones de pesos del presupuesto anual se destinan al pago del personal que realiza actividades como recolección de basura, reparación de calles y atención de emergencias.

A esto se suman más de mil millones para servicios, entre ellos energía eléctrica y mantenimiento; 518 millones para obra pública, y 325 millones para materiales e insumos necesarios para la operación de la alcaldía.

Ale Rojo de la Vega presenta cuentas de Cuauhtémoc y propone presupuesto para 2027 (Cortesía )

Cuauhtémoc reporta avances en repavimentación, alumbrado y espacios públicos

Uno de los rubros destacados por la alcaldesa fue el de obra pública, cuyo presupuesto pasó de 135 millones de pesos aprobados originalmente a 518 millones, debido a recursos adicionales y al presupuesto participativo. Explicó que el gasto se realiza conforme avanzan los trabajos.

Como ejemplo, mencionó los 77.5 millones de pesos del Fondo de Repavimentación 2026, destinados a intervenciones en ocho colonias: Doctores, Obrera, Centro, Santa María Insurgentes, Ex Hipódromo de Peralvillo, San Simón Tolnáhuac, Tránsito y Condesa. De acuerdo con el reporte presentado, al 15 de noviembre las obras registraban un avance físico del 100 por ciento.

En materia de servicios públicos, informó que, de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, el programa Brilla Cuauhtémoc ha permitido rehabilitar o reparar más de 100 mil luminarias. Asimismo, mediante Renace Cuauhtémoc, se han recuperado más de 500 espacios públicos.

Ale Rojo de la Vega propone presupuesto de 4 mil 927 millones para 2027

La propuesta presupuestal presentada por la alcaldesa para 2027 contempla 4 mil 927 millones de pesos, lo que representa un incremento de 10.4 por ciento respecto al presupuesto originalmente aprobado para 2026.

Rojo de la Vega explicó que este monto es el mínimo necesario para mantener los servicios de la demarcación y cubrir los incrementos en salarios, prestaciones, insumos y otros costos de operación.

Con la publicación del desglose financiero y de la propuesta para el próximo año, la alcaldesa puso a disposición de los habitantes de Cuauhtémoc información sobre la distribución de los recursos, los compromisos pendientes y los resultados reportados en infraestructura y servicios públicos.