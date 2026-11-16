La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó 66 cédulas de empadronamiento a comerciantes de los 39 mercados públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, con el propósito de dar certeza jurídica a los titulares de los locales y mantener en orden el registro de estos espacios.

Con esta segunda entrega, la administración suma 156 documentos otorgados a locatarias y locatarios. El proceso forma parte de las acciones de la demarcación para regularizar los trámites y facilitar que las personas comerciantes continúen con sus actividades.

Ale Rojo de la Vega suma 156 cédulas entregadas a comerciantes de Cuauhtémoc

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el trabajo de quienes mantienen en funcionamiento los mercados públicos y destacó su importancia en la historia y la vida cotidiana de las colonias. También señaló que detrás de cada negocio hay familias que dependen de esta actividad.

Ustedes ya hacen su parte todos los días. Ahora nos toca a nosotras como gobierno hacer bien la nuestra. Nos toca escucharles, facilitar trámites, poner orden, mejorar los mercados y ayudar para que ustedes puedan trabajar con más tranquilidad. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Por su parte, Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno, explicó que esta segunda entrega da continuidad al compromiso iniciado un mes antes. Añadió que la atención de los trámites debe realizarse con reglas claras, orientación precisa y respuestas oportunas para quienes cumplen con los requisitos.

Alcaldía Cuauhtémoc continuará con la regularización de mercados públicos

La cédula de empadronamiento es un documento que brinda certeza jurídica a sus titulares y permite mantener actualizado y en orden el registro de los locales en los mercados públicos de la demarcación.

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que continuará con la revisión de los trámites y la entrega de estos documentos, a fin de que más comerciantes cuenten con sus registros en regla.

Con este proceso, la administración busca facilitar la actividad de las y los locatarios y mantener ordenados los espacios comerciales de los 39 mercados públicos de la alcaldía.