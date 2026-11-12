La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el relanzamiento del Pasaporte Cuauhtémoc, una invitación a vecinas, vecinos y visitantes a redescubrir la historia, la cultura y los rincones que hacen única a la demarcación.

Durante el evento, la alcaldesa entregó a Vielka Valenzuela el primer reconocimiento como embajadora de Cuauhtémoc. Vielka destacó la diversidad gastronómica de la alcaldía y su importancia como destino turístico para quienes llegan de otros estados de México y del extranjero.

Ale Rojo de la Vega relanza el Pasaporte Cuauhtémoc (cortesía)

Pasaporte Cuauhtémoc distribuirá 10 mil ejemplares

El Pasaporte Cuauhtémoc Latiendo al Mundo se lanzó en vísperas del Mundial 2026 para impulsar el turismo y la economía local. En su primera etapa se entregaron 10 mil ejemplares y, con el relanzamiento, se prevé distribuir otros 10 mil.

Esto es la Cuauhtémoc, lo único que le faltaba era un buen gobierno que recuperara las calles, los parques, las plazas, que llenara de actividades, que hiciera equipo con las vecinas y vecinos. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

En esta edición, las vecinas y los vecinos podrán sumar sellos al visitar sitios turísticos y participar en actividades de la Alcaldía. Al reunir los seis, recibirán su reconocimiento como embajadoras o embajadores de Cuauhtémoc.

Además del mapa de sitios emblemáticos, el pasaporte reúne seis códigos QR para consultar promociones, descuentos y experiencias en establecimientos participantes, la guía turística, las Joyas de la Cuauhtémoc, el Tranvía Turístico, los Puntos Violeta, las opciones de transporte y un directorio de emergencias.

Ale Rojo de la Vega relanza el Pasaporte Cuauhtémoc (cortesía)

Con esta iniciativa, la Alcaldía Cuauhtémoc busca que más personas recorran sus barrios y colonias, disfruten sus espacios públicos y conozcan los negocios que les dan vida. Al conectar los recorridos turísticos con el consumo local, el pasaporte abre oportunidades para que los comercios lleguen a nuevos clientes y para que quienes viven en Cuauhtémoc vuelvan a mirar su alcaldía con curiosidad.