El gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, continúa con la segunda entrega de programas sociales para atender necesidades económicas y de salud de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

En esta ocasión, fueron 400 personas beneficiarias de los programas “Chambéale con Amor” y “Apoyo económico en materia de salud para personas transexuales, transgénero e intersexuales”.

Previamente, la alcaldía realizó la segunda ministración de “Tarjeta Violeta”, programa que beneficia a mil mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas.

Cuauhtémoc entrega apoyos para salud de personas transexuales, transgénero e intersexuales

En la explanada techada de la Alcaldía Cuauhtémoc se realizó la entrega a 200 integrantes de la diversidad sexual que son beneficiarios del programa dirigido a personas transexuales, transgénero e intersexuales en situación de vulnerabilidad.

El apoyo contempla hasta 15 mil pesos durante el año y está destinado a cubrir necesidades relacionadas con la salud de las personas beneficiarias. Además de la entrega económica, el programa incluye jornadas médicas.

De acuerdo con la alcaldía, se trata del único programa social de su tipo en el país dirigido específicamente a la atención de la salud de personas transexuales, transgénero e intersexuales.

“Chambéale con Amor” entrega apoyos a trabajadores con bajos ingresos

Posteriormente, 200 personas trabajadoras con dependientes económicos y bajos ingresos recibieron la segunda ministración de “Chambéale con Amor”, programa que contempla un apoyo de hasta 10 mil pesos durante el año.

Además del respaldo económico, las personas beneficiarias tienen acceso a actividades de capacitación, salud mental y autocuidado.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que estos programas buscan respaldar a quienes enfrentan condiciones económicas o de vulnerabilidad y proporcionarles herramientas para salir adelante.

Para salir adelante no hay mejor herramienta que una oportunidad. Porque cuando la gente quiere chambear, el gobierno tiene que encontrar el cómo sí. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Con la segunda ministración de ambos programas, la Alcaldía Cuauhtémoc continúa con la entrega de apoyos dirigidos a personas que requieren respaldo económico para atender necesidades específicas relacionadas con sus familias o su salud.