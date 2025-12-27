El gobierno del Estado de México (Edomex) prevé que haya contingencia ambiental el 1 de enero de 2026 tras los festejos del fin de año, por lo que se podría activar el doble no circula.

Fátima Ramírez Rodríguez, subdirectora del Programa Aire Limpio de Toluca, detalló cómo es que la contingencia ambiental impactará el regreso a la Ciudad de México (CDMX).

Contingencia ambiental en el Estado de México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Prevén doble no circula por contingencia ambiental en Edomex el 1 de enero e impactará el regreso a CDMX

En entrevista con Juan Becerra, Fátima Ramírez Rodríguez señaló que se prevé una contingencia ambiental en Edomex el próximo 1 de enero, por lo que se activaría el doble no circula.

De acuerdo con la funcionaria, de presentarse la contingencia ambiental, la terminación y los engomados de los vehículos que no circulan se darían a conocer el 1 de enero y este aplicaría hasta el 2 de enero.

En caso de que se active la contingencia ambiental y el doble no circula, vacacionistas que desean regresar a la CDMX el 2 de enero no podrán hacerlo si su vehículo coincide con las restricciones.

Durante la entrevista se señaló que algunos personas que se encuentran estos destinos y pretendan regresar a CMDX no podrían hacerlo si se alerta por contingencia ambiental:

Guadalajara

Morelia

Valle de Bravo

Cabe mencionar que si durante el 2 de enero la condición del aire mejora, es posible que las restricciones de circulación se levanten y puedan reanudar su viaje hacia la CDMX sin problemas.