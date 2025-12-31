De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Prevención Ciudadana (SGIRPC), se espera que la CDMX reciba el Año Nuevo 2026 con fríos intensos y posibles heladas.

Se espera un descenso de temperatura para este 31 de diciembre y 1 de enero

A través de sus canales oficiales, la SGIRPC dio a conocer que para este 31 de diciembre del 2025, y 1 de enero del 2026, se espera un descenso en las temperaturas para la Ciudad de México.

Pues el pronóstico de temperaturas es que el amanecer del 1 de enero del 2026, será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la CDMX, en donde se espera que las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 °C.

Cabe decir que el amanecer de este 31 de diciembre del 2025, se destacó al haber neblinas en alcaldías del centro, norte y oriente, además de frío con temperaturas de 4 a7ºC, siendo menor a 0ºC en partes altas de la CDMX.

“Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 °C, además de condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas. El descenso térmico más significativo se prevé durante la madrugada del 31 de diciembre.” SGIRPC

Es por eso que ante los descensos de temperatura en CDMX de este 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026, la SGIRPC da las siguientes recomendaciones:

Abrigarse de manera adecuanda con ropa cómoda en varias capas.

Cubrir boca y nariz para evitar asprespirar aire frío.

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes

Al usar calentadores, asegurarse de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de pirotecnia.

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si se presenta algún malestar.

🥶¡FRÍO Y NEBLINOSO ÚLTIMO AMANECER DE 2025 #CDMX!



⚠️Nieblas-neblinas se registran este amanecer de miércoles 31/dic en alcaldias del centro, norte y oriente, así como frío generalizado de 4-7ºC, siendo menor a 0ºC en partes altas💠 pic.twitter.com/Av5DQKkKHH — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) December 31, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda cuidar a las mascotas durante la temporada de frío

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, también emitió recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas en estas temporadas de frío y descenso de temperaturas que habrá a partir de este 31 de diciembre del 2025 y próximo 1 de enero del 2026.

Entre las recomendaciones de la SSC de la CDMX para cuidar a nuestras mascotas en esta temporada de fríos, están:

Brinda refugio y abrigo ; en caso de vivir afuera, que su casita sea impermeable y esté elevada del suelo aunque, en temporada frío, lo ideal es que duerman dentro .

; en caso de vivir afuera, que del suelo aunque, en temporada frío, lo ideal es que . No cortes su pelo en exceso, ya que esta es su capa natural de protección. Opta por un suéter o un abrigo de acuerdo a su talla y raza.

Cuida sus patitas y límpialas al volver de la calle ya que, con el frío, humedad y contacto con químicos, pueden llegar a lastimarse sus almohadillas.

Ajusta su alimentación siempre consultando con un veterinario, ya que algunas mascotas necesitan un ajuste calórico para mantener su energía y temperatura corporal.