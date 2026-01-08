La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, con fundamento en los programas para prevenir contingencias en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

Esta decisión se tomó luego de que a las 16:00 horas del día de hoy se registrara una concentración máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa, dentro de la CDMX.

Contingencia ambiental: Restricciones del “Hoy No Circula” para el viernes 9 de enero

Debido a la contingencia, mañana viernes 9 de enero de 2026, diversos vehículos deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Holograma 2: Todos los vehículos de uso particular con este holograma.

Holograma 1: Vehículos cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

Holograma 0 y 00: Únicamente aquellos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Sin holograma: Vehículos antiguos, foréreos, de demostración o con pase turístico tienen la misma restricción que el holograma 2.

Taxis: Aquellos que tengan restricción por holograma deberán dejar de circular de las 10:00 a las 22:00 horas, permitiéndoles operar temprano para apoyar la movilidad.

Por el contrario, quedan exentos de estas medidas los vehículos eléctricos e híbridos, los que posean matrícula ecológica o de discapacidad, así como las motocicletas y los servicios de emergencia o transporte escolar con verificación vigente.

Recomendaciones de salud y reducción de emisiones

Se hace un llamado a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, a evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se presentan los picos más altos de contaminación.

Para coadyuvar a mejorar la calidad del aire, las autoridades recomiendan:

Facilitar el trabajo a distancia y realizar trámites en línea.

Evitar el uso de aerosoles, pinturas y solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas.

Reducir el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y cocinar usando tapas en los recipientes.

Contingencia ambiental: Restricciones industriales y de servicios

A nivel industrial, la Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula no operará a más del 75% de su capacidad, mientras que la Central Termoeléctrica local reducirá en un 30% su consumo de combustóleo. Asimismo, los comercios que utilicen leña o carbón sin equipo de control de emisiones deberán suspender actividades.

Para mantenerse informados, los ciudadanos pueden consultar la App “Aire”, el sitio web oficial o las redes sociales del Sistema de Monitoreo Atmosférico. La CAMe emitirá un nuevo boletín a las 20:00 horas para informar sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Causas y condiciones climáticas para la contingencia ambiental

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la región atraviesa un sistema de alta presión que genera estabilidad atmosférica, baja humedad y escasa ventilación. Estas condiciones, sumadas a una temperatura máxima de 25 °C —un valor considerado atípico para esta temporada—, han impedido la dispersión adecuada del ozono y sus precursores. El objetivo de activar esta fase es reducir la exposición de los ciudadanos al aire contaminado y mitigar riesgos a la salud.