El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta para este 29 de septiembre, recomendando a los pasajeros con vuelos programados que anticipen su llegada.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, martes 29 de septiembre, te recomendamos anticipar tu llegada al AICM” AICM

Esta advertencia surge ante una manifestación de taxistas prevista para las 9:30 horas en las inmediaciones del Boulevard Puerto Aéreo, lo cual podría provocar congestionamiento vial y complicaciones de tránsito en los accesos a la Terminal 1.

Ante posibles bloqueos, las autoridades sugirieron considerar tiempo adicional, mantenerse informados a través de canales institucionales y consultar el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas.

AICM alerta por afectaciones para llegar a la Terminal 1 por manifestación

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prevé afectaciones en la Terminal 1 debido a una manifestación convocada por concesionarios de taxis autorizados.

AICM alerta por manifestación este martes: prevén afectaciones en Terminal 1 (@AICM_mx / X )

La protesta en las inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo fue convocada para empezar alrededor de las 9:30 horas.

Se prevé que la movilización genere complicaciones y demoras en el tránsito vehicular y en los accesos a la Terminal 1 para automovilistas, taxis y transporte por aplicación.

“Alrededor de las 9:30 horas se prevé una manifestación en las inmediaciones de Boulevard Puerto Aéreo, que podría generar afectaciones al tránsito vehicular en los accesos a la Terminal 1” AICM

A través de su cuenta de X, el AICM le sugirió a los pasajeros con vuelos programados:

Anticipar su salida Prever tiempo adicional de traslado Consultar las vías alternativas Confirmar el estatus de su vuelo directamente con su aerolínea

“Te sugerimos considerar tiempo adicional para tu traslado y mantenerte informado a través de nuestros medios institucionales. Consulta con tu aerolínea el estatus de tu vuelo” AICM

Alternativas viales por afectaciones en la Terminal 1 en el AICM

Ante la posible afectación en Boulevard Puerto Aéreo hacia la Terminal 1 del AICM, las autoridades y reportes viales sugieren las siguientes vías alternas y opciones de traslado:

Avenida Oceanía

Eje 1 Norte

Lateral de Circuito Interior (ingresando por calles locales como Irapuato, Hidalgo o Quetzalcóatl para conectar con la Av. Capitán Carlos León)

Viaducto Río de la Piedad

Avenida Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente (Eduardo Molina)

Para los pasajeros que ya cuenten con pase de abordar, una alternativa es dirigirse a la Terminal 2 y utilizar el Aerotrén para trasladarse hacia la Terminal 1.

Se recomienda consultar el tránsito en tiempo real mediante aplicaciones de navegación antes y durante el trayecto, ya que las movilizaciones pueden modificar el flujo en vialidades aledañas.

Salir con mayor margen de anticipación y confirmar el estado de la salida directamente con la aerolínea correspondiente.