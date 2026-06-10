AICM reabre rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó mediante un comunicado la reapertura de la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, luego del colapso registrado el pasado fin de semana durante trabajos de mantenimiento.

Las rampas de ascenso y descenso que conectan con el área de salidas de la Terminal 2 resultaron afectadas el domingo 7 de junio de 2026, mientras se realizaban obras de rehabilitación que forman parte del programa de modernización del aeropuerto previo al Mundial de Futbol 2026.

Tras varios días de trabajos intensivos para reparar la estructura dañada, el AICM confirmó que la circulación en esta zona quedó restablecida desde las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

AICM explica cómo ocurrió el incidente en la Terminal 2

En el mismo comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detalló las causas del incidente y las acciones que permitieron la reapertura de la rampa a pocos días del inicio del Mundial 2026.

De acuerdo con la terminal aérea, durante las labores de mantenimiento programadas una maquinaria provocó la fractura de una sección de la rampa de acceso a la planta alta, la cual ya presentaba afectaciones previas derivadas de asentamientos estructurales.

Para atender el problema, se retiró la unidad involucrada y posteriormente se demolió la zona afectada.

Además, se amplió la oquedad a una dimensión aproximada de tres metros de ancho por cuatro metros de largo para realizar un reforzamiento integral de la estructura original.

Según el AICM, estas acciones tuvieron como objetivo garantizar la seguridad de los automovilistas y usuarios que utilizan diariamente esta vía de acceso a la Terminal 2.

Entre el 7 y el 9 de junio se llevaron a cabo las obras de reparación y reforzamiento, lo que permitió reabrir la circulación en la zona afectada este miércoles.

AICM ofrece disculpas por afectaciones a pasajeros

El AICM también aprovechó el comunicado para ofrecer una disculpa a los usuarios y pasajeros que resultaron afectados por el cierre temporal de la rampa, así como por los inconvenientes ocasionados durante los trabajos de reparación.

Asimismo, señaló que se mantienen inspecciones preventivas en otras rampas e infraestructura de la Terminal 2 para verificar sus condiciones y aplicar medidas correctivas inmediatas en caso de detectar riesgos similares.

Actualmente, el aeropuerto continúa con los trabajos correspondientes a la primera fase de remodelación de sus instalaciones, con el objetivo de recibir a los miles de turistas nacionales e internacionales que llegarán a México para asistir a la Copa Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se disputará en territorio mexicano.