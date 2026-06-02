AICM reabre estacionamiento internacional de la Terminal 1 tras concluir obras

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la reapertura del estacionamiento de la Terminal 1, luego de concluir los trabajos de la primera fase de rehabilitación del puerto aéreo.

A través de redes sociales, el AICM anunció que el estacionamiento internacional de la Terminal 1 ya se encuentra nuevamente disponible para los usuarios, lo que permitirá mejorar la movilidad.

Reabre estacionamiento internacional de la Terminal 1 en AICM tras concluir primera fase de obras

El AICM anunció que el estacionamiento internacional de la Terminal 1 fue reabierto, al igual que el de la Terminal 2, como parte de la rehabilitación integral de modernización del aeropuerto.

La reapertura del estacionamiento internacional representa un avance importante dentro de las obras que se realizan rumbo al Mundial 2026, evento para el que la CDMX espera recibir a miles de visitantes.

Con esta reapertura, la de la Terminal 2 y la habilitación de dos estacionamiento más, el AICM pretende incrementar su capacidad operativa, mejorar el acceso vehicular y agilizar los servicios.

Pese a la conclusión de la primera fase de remodelación, el AICM reveló que “algunos trabajos continuarán más adelante”, aunque no especificó si será en los estacionamientos u otras áreas.