Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pidió investigar la muerte de una mujer de 88 años dentro de su casa en la alcaldía Tlalpan, durante las fuertes lluvias en la capital.

La tragedia se registró el domingo 7 de septiembre alrededor de las 19:00 horas, cuando la adulta mayor se encontraba sola en su vivienda, ubicada en la calle Venusia, Manzana 43, lote 17, de la colonia Lomas Altas de Padierna.

Se reporta que las corrientes de agua se dirigieron a su propiedad, causando que el agua alcanzara los dos metros de altura y provocándole, presuntamente, la muerte a doña Elisa por ahogamiento.

En torno a la muerte de la mujer adulta mayor en su casa de Tlalpan, la mandataria adelantó que esperarán las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Serán las autoridades quienes confirmen o descarten si la muerte de doña Elisa, de 88 años, ocurrió por ahogamiento, tal como informaron los reportes policiacos en un primer momento.

“Estamos esperando todavía los resultados de la investigación de la persona, de la mujer de 88 años que murió en cuanto a las lluvias, no sabemos si estrictamente fue por eso , pero aún así es muy importante que se pudiese atender, verificar, investigar qué fue lo que sucedió a fondo”, dijo Clara Brugada.

FGR investigará si hubo negligencia por parte de autoridades, adelanta Clara Brugada

De igual forma, Clara Brugada precisó que la Fiscalía General estatal dará detalles sobre si hubo negligencia por parte de servidores públicos en la alcaldía Tlalpan, como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Esto, luego de que los vecinos declararan que ya habían reportado las inundaciones en la calle Venusia, en la colonia Lomas Altas de Padierna, donde murió doña Elisa.

“Creo yo que también tiene que ver con la investigación que lleve a cabo la fiscalía, ahora sí que tendrá que ver estrictamente qué fue lo qué pasó y si tiene que ver con algún tema de negligencia , pues también”

Ante esta situación, Clara Brugada, exhortó a los ciudadanos a estar alertas ante las lluvias, principalmente en:

Laderas

Barrancas

Cauces de agua

Zonas serranas