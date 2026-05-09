Un mexicano no identificado fue detenido en Panamá, tal como informó la Policía Nacional; tiene una ficha roja de Interpol de parte de Estados Unidos, por el delito de abuso sexual infantil.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, en la detención del mexicano participó el Servicio Nacional de Migración, ya que fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La acción fue ejecutada a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, acorde con un comunicado compartido por la Policía Nacional.

Mexicano acusado de abuso sexual infantil es detenido en Panamá; es buscado por Estados Unidos

La Policía Nacional de Panamá informó la detención de un mexicano que cuenta con una orden de aprehensión de parte de Estados Unidos por abuso sexual infantil y crueldad, sin dar a conocer la fecha de emisión.

Acorde con lo dado a conocer, el mexicano fue detenido mientras intentaba viajar a México, mediante el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en escala desde Medellín, Colombia.

Era mientras realizaba el tránsito que las alertas internacionales fueron activadas y se identificó como un hombre buscado por Estados Unidos por delitos de abuso sexual infantil.

Las autoridades de Panamá evitaron que el mexicano continuara su huida y fue puesto a disposición de las autoridades, para comenzar el trámite correspondiente de extradición a Estados Unidos.

Esto será mediante la Fiscalía de Asuntos Internacionales, tal como informaron mediante un comunicado emitido este viernes 8 de mayo.

Mexicano detenido en Panamá por abuso sexual infantil (Policía de Panamá)

Lo que se sabe del mexicano detenido en Panamá por abuso sexual infantil

Las autoridades de Panamá hasta el momento no han dado a conocer la identidad del mexicano detenido, ni su lugar de origen más allá de su nacionalidad y los delitos que se le imputan.

En la página de la Interpol hay dos mexicanos con ficha roja acusados por Estados Unidos de abuso sexual infantil:

Edgar Almaraz Tinajero de 45 años: tres cargos por abuso sexual infantil, lascivia y embarazar a una menor

Fernando Rodríguez de 53 años, originario de Veracruz, con 5 imputaciones por abuso sexual en segundo grado y actos lascivos contra menores

De manera independiente al mexicano detenido en Panamá, en caso de conocer el paradero de alguno de ellos, la Interpol hace un llamado a denunciar.