Alumnos acusan a vigilante del CCH Vallejo en la CDMX de agredir a una alumna en muletas.

Luego de que a través de redes sociales se viralizó en video la agresión del vigilante del CCH Vallejo a una alumna en muletas fuera de la puerta 1 del plantel perteneciente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el video se puede observar y escuchar la conversación en la que la alumna quien estaba acompañada de su madre, insultan al vigilante del CCH Vallejo.

Ante esto el vigilante del CCH Vallejo reacciona de manera agresiva, por lo que avienta las muletas de la alumna, para luego tomarla del cabello y finalmente tirarla al suelo junto a la madre.

Por lo que inmediatamente alumnos en la zona corren a ayudar a su compañera, mientras el vigilante del CCH Vallejo ante los reclamos huye del lugar.

Tras los lamentables hechos en el recinto escolar, se dice que la alumna en muletas fue la primera en agredir; sin embargo, no es justificación para la violencia del vigilante del CCH Vallejo.

Asimismo, más tarde en las redes sociales, capturas de una conversación supuestamente de la alumna en muletas contó su versión de los hechos.

A lo que precisó que el conflicto comenzó cuando su mamá se estacionó frente a la puerta para que la alumna en muletas pudiera bajar con mayor facilidad, por lo que el vigilante del CCH Vallejo se mostró prepotente al pedirle que se retirara de la zona.

Pues la alumna recordó que días antes ya habían tenido inconvenientes, tras solicitarle al vigilante del CCH Vallejo una silla de ruedas en mejores condiciones para su acceso al plantel.

Acusan a vigilante del CCH Vallejo de agredir a una alumna en muletas (Especial)

CCH Vallejo suspende clases para esclarecer agresión de vigilante a alumna en muletas

Tras los hechos en el que se acusó al vigilante del CCH Vallejo de agredir a una alumna en muletas, el plantel de la UNAM suspendió clases durante el resto de la semana.

Esto con el fin de esclarecer lo sucedido, luego de que se levantarán “las actas correspondientes ante la Unidad Jurídica” del CCH Vallejo, “por los hechos ocurridos el día de ayer y así continuar con el proceso correspondiente, como lo marca nuestra legislación”.