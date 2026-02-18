El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” culminó con cifras históricas tras seis días de celebración, al registrar una asistencia superior a 1 millón 340 mil personas, una derrama económica de más de 1,582 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 88%.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la confianza de visitantes nacionales y extranjeros que eligieron Mazatlán para disfrutar de su máxima fiesta, fortaleciendo la actividad turística y económica del puerto.

Carnaval de Mazatlán 2026 deja cifras históricas en turismo y derrama económica

La funcionaria estatal subrayó que los resultados son producto de la coordinación entre el sector público y privado, lo que permitió consolidar una edición histórica e inolvidable.

Reconoció el trabajo de la alcaldesa Estrella Palacios y del Ayuntamiento de Mazatlán, así como la colaboración del gobernador Rubén Rocha Moya y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitió mantener saldo blanco durante el evento.

Es la suma de esfuerzos de todos, una gran sinergia entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, en especial agradezco al apoyo de nuestro gobernador el Dr. Rubén Rocha Moya, con quien estoy profundamente agradecida por todo el apoyo extraordinario que nos dio, además de la presencia de medios nacionales que estuvieron presentes durante todos los eventos del Carnaval. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa

El programa artístico y cultural reunió a miles de asistentes en cada jornada.

Mazatlán alcanza 88% de ocupación hotelera durante el Carnaval 2026 (Cortesía)

Carnaval de Mazatlán 2026 reunió a grandes artistas y miles de asistentes

Más de 25 mil personas asistieron al concierto de Edén Muñoz durante la coronación de Javier I como Rey de la Alegría. En tanto, Yuridia reunió a más de 20 mil personas en la coronación de Anahí I como Reina del Carnaval.

El espectáculo “Yo sé que te acordarás”, con la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, congregó a más de 16 mil asistentes.

El tradicional Combate Naval registró un aforo de 95 mil asistentes en Olas Altas.

El primer Desfile de Carnaval congregó a más de 550 mil personas, mientras que el segundo reunió a más de 480 mil asistentes a lo largo de la Avenida Del Mar, Paseo Claussen y Olas Altas.

Durante la coronación infantil, Lara Campos y Belinda se presentaron ante más de 20 mil personas, y por la noche Julio Preciado reunió a 55 mil carnavaleros.

Además de los eventos oficiales, la actividad turística se extendió a puntos emblemáticos como el Malecón, la Zona Dorada, las playas y el Acuario, que registraron alta afluencia.

El parador fotográfico ubicado sobre la avenida Del Mar congregó alrededor de 2 mil personas por noche, mientras que la Plazuela Machado y Olas Altas se consolidaron como puntos clave de convivencia entre turistas y locales.

Con estos resultados, el Carnaval de Mazatlán 2026 se posiciona como uno de los eventos turísticos más relevantes del país, impulsando la economía y proyectando al puerto a nivel nacional e internacional.