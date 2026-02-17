El último día del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, ¡Arriba la Tambora!, estuvo marcado por la llegada de miles de visitantes internacionales al puerto de Sinaloa. Este 17 de febrero, Mazatlán recibió más de 3 mil 900 cruceristas, fortaleciendo la actividad turística durante una de las celebraciones más emblemáticas del Pacífico mexicano.

A las 8:30 horas atracó en la terminal marítima el crucero Royal Princess, procedente de Los Cabos, con 3 mil 905 pasajeros y mil 321 tripulantes a bordo. La embarcación se sumó al intenso movimiento turístico que ha caracterizado el mes de febrero.

Mazatlán suma casi 29 mil cruceristas en febrero

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que la llegada de estos visitantes representa una derrama económica estimada en 4 millones de pesos, derivada del consumo en restaurantes, transporte, comercios y recorridos turísticos.

Con este arribo, ya son ocho cruceros los que han llegado a Mazatlán durante febrero, acumulando más de 28 mil 900 pasajeros internacionales en lo que va del mes.

El comportamiento turístico mantiene una tendencia positiva. En enero, el puerto recibió 15 embarcaciones con aproximadamente 51 mil pasajeros, lo que generó una derrama económica cercana a los 82 millones de pesos.

Mazatlán suma casi 29 mil cruceristas en febrero gracias al Carnaval (cortesía)

Durante 2025, Mazatlán consolidó su posición como uno de los destinos de cruceros más importantes del país al recibir 124 embarcaciones con 436 mil visitantes internacionales, quienes dejaron una derrama económica estimada en 695 millones de pesos.

La llegada constante de cruceros durante el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 refuerza la proyección del destino en el mercado internacional y confirma su atractivo como puerto estratégico para el turismo marítimo en México.