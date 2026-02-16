El primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” se llevó a cabo la tarde del domingo 15 de febrero con una asistencia superior a 500 mil personas, quienes se congregaron a lo largo de la avenida Del Mar para disfrutar del espectáculo.

En el cuarto día de la máxima fiesta de los porteños, familias locales y visitantes abarrotaron el paseo costero para presenciar uno de los eventos más esperados del carnaval, consolidando a Mazatlán como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Más de 30 carrozas y 23 comparsas llenan de color el Carnaval de Mazatlán 2026

De acuerdo con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en este primer desfile participaron 32 carrozas reales, carros alegóricos y monigotes, además de 23 comparsas que aportaron música, baile y un ambiente festivo a lo largo del recorrido.

El contingente inició su trayecto sobre el paseo costero con la participación de negocios sinaloenses, nacionales e internacionales con presencia en el puerto, quienes marcaron el arranque del desfile anunciando el paso de los vistosos carros alegóricos.

El desfile destacó por su despliegue de creatividad, tradición y ritmo, elementos que caracterizan al Carnaval de Mazatlán y que cada año atraen a miles de asistentes.