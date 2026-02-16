El primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” se llevó a cabo la tarde del domingo 15 de febrero con una asistencia superior a 500 mil personas, quienes se congregaron a lo largo de la avenida Del Mar para disfrutar del espectáculo.

En el cuarto día de la máxima fiesta de los porteños, familias locales y visitantes abarrotaron el paseo costero para presenciar uno de los eventos más esperados del carnaval, consolidando a Mazatlán como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Más de 30 carrozas y 23 comparsas llenan de color el Carnaval de Mazatlán 2026

De acuerdo con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en este primer desfile participaron 32 carrozas reales, carros alegóricos y monigotes, además de 23 comparsas que aportaron música, baile y un ambiente festivo a lo largo del recorrido.

El contingente inició su trayecto sobre el paseo costero con la participación de negocios sinaloenses, nacionales e internacionales con presencia en el puerto, quienes marcaron el arranque del desfile anunciando el paso de los vistosos carros alegóricos.

El desfile destacó por su despliegue de creatividad, tradición y ritmo, elementos que caracterizan al Carnaval de Mazatlán y que cada año atraen a miles de asistentes.

Más de 500 mil personas en el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026
Más de 500 mil personas en el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 (Cortesía )