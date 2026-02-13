Con música, baile y fuegos artificiales, Javier I fue coronado como Rey de la Alegría del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, en el arranque de la máxima fiesta titulada “Arriba la Tambora”.

La ceremonia se realizó en el Estadio Teodoro Mariscal, donde más de 25 mil asistentes celebraron el inicio de uno de los eventos turísticos más importantes de Sinaloa. La Reina del Carnaval, Anahí I, colocó los atributos reales al nuevo soberano, acompañado por el Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romero.

La alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, junto con la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, encabezaron el arranque de esta tradicional celebración que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

En el marco del evento, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría.

El Ballet Folclórico del instituto presentó un espectáculo con cuadros como “Mi Diana”, “Manicero” y “Pato asado”, destacando la riqueza cultural y musical que caracteriza al Carnaval de Mazatlán.

Con esta coronación, Mazatlán reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más vibrantes del país durante la temporada de carnaval.