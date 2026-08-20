Óscar Maydon no se presentará en la Feria Nacional de Zacatecas el próximo 14 de septiembre por decisión del gobierno del estado; esto se sabe de la cancelación.

Rodrigo Reyes Murgüeza, secretario general de gobierno, confirmó el jueves 20 de agosto la cancelación del concierto de Óscar Maydon en Feneza 2026, luego de que la Mesa Estatal de Construcción de Paz evaluara su repertorio.

El Gobierno de Zacatecas ha cancelado la presentación de Luis R. Conriquez y Óscar Maydón tras condierar que su música hace apología del delito y fomenta la violencia.

Cancela participación de Óscar Maydon en la Feria Nacional de Zacatecas

La Mesa Estatal de Construcción de Paz analizó si Óscar Maydon se presentaba en la Feria Nacional de Zacatecas 2026 y determinó cancelar su presentación, la cual estaba prevista para septiembre.

Rodrigo Reyes Murgüeza expresó que sería el patronato quien revelaría el nombre del artista que reemplazaría a Óscar Maydón.

Cancelan presnetación de Óscar Maydon en la Feria Nacional de Zacatecas 2026 (Facebook/oscarmaydon)

El cantante se presentaría el 14 de septiembre en el Teatro del Pueblo de la Feneza 2026, específicamente en el Multiforo.

El secretario general de gobierno reiteró que la cancelación de las presentaciones de Luis R. Conriquez y Óscar Maydon es porque su música que enaltece al crimen organizado.

La música de ambos cantantes no cumplen con los lineamientos establecidos para los espectáculos en Zacatecas, donde está prohibida la interpretación de música que haga apología al delito o violencia de género.

Zacatecas tendrá cero tolerancia con los narcocorridos

Rodrigo Reyes Murgüeza expresó que Zacatecas no permitirá la presentación de cantantes que hagan apología al delito y la medida impuesta en la Mesa Estatal de Construcción de Paz se está cumpliendo.

El funcionario narra que pidió a los organizadores de eventos como la Feria Nacional de Fresnillo 2026 o la Feneza 2026, que eligieran cantantes que cumplieran con las medidas requeridas para que prevalezca la paz y seguridad en el estado.

Es por eso que solicitaron formalmente la cancelación de la presentación de Luis R. Conriquez, quien argumenta que ya había mostrado su repertorio y eliminó canciones que hicieran referencia a la apología del delito.