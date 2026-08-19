Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, confirmó que Luis R. Conriquez no se presentará en la Feria Nacional de Fresnillo 2026.

El concierto de Luis R. Conriquez estaba programado para el 28 de agosto y se canceló tras la petición de la Secretaría General del Gobierno de Zacatecas al considerar que su música hace apología al delito.

El Gobierno de Zacatecas aportará una cantidad económica para contratar a un nuevo artista tras retirar la participación del cantante.

Cancelan presentación de Luis R. Conriquez en la Feria Nacional de Fresnillo 2026

El secretario general del Gobierno de Zacatecas confirmó en conferencia de prensa que se canceló la presentación de Luis R. Conriquez en la Feria Nacional de frenillo 2026.

Rodrigo Reyes Mugüerza detalla que se analizó la situación en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y se determinó que la presentación del cantante no era conveniente.

“Se comentó sobre la necesidad de ser cautos en la selección de la cartelera que se fuera a presentar al pueblo de Fresnillo para llevar a cabo esta feria, sobre todo basado en los lineamientos que no solamente hay para la feria, sino para cualquier espectáculo que sea público” Rodrigo Reyes Mugüerza

Esta decisión se tomó tras analizar los lineamientos establecidos en materia de seguridad para evitar eventos o espectáculos con artistas que reproduzcan música que haga apología al delito.

Dichos lineamientos se realizaron en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y las fiscalías estatales, así como federales.

El funcionario aclaró que los lineamientos no son exclusivos para la Feria Nacional de Fresnillo 2026, pues forman parte de reglas establecidas en otros eventos públicos en el estado.

Rodrigo Reyes Mugüerza menciona que ya se había reunido con autoridades municipales para hablar de la cautela que se debía tener al elegir a los artistas que se presentarían en el evento.

Luis R. Conriquez (Instagram/@luisrconriquezoficial)

Gobierno de Zacatecas colaborará para contratar a otro artista

Luis R. Conriquez ya no forma parte de la agenda musical de la Feria Nacional de Fresnillo 2026, por lo que esa fecha quedará vacante.

“Están buscando otra opción para poder reemplazar a este artista (…) hay que buscar una alternativa para poder buscar una alternativa que vaya acorde a estos lineamientos” Rodrigo Reyes Mugüerza

Rodrigo Reyes Mugüerza expresó que el gobierno ayudaría a contratar a otro artista que se presentara el 28 de agosto, e incluso ya había dado una propuesta al gobierno municipal de Fresnillo.

“Hay una propuesta por parte del municipio para reemplazar a este artista, en la cual participará para darle solución el gobierno del estado aportando una cantidad económica, apoyando al gobierno de Fresnillo, para que este artista pueda ser remplazado” Rodrigo Reyes Mugüerz