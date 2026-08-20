El 28 de agosto del 2026, Luis R. Conriquez se iba a presentar en la Feria Nacional de Fresnillo 2026. Sin embargo, su concierto fue cancelado, pero no por cantar corridos.

El mánager de Luis R. Conriquez dejó claro que ellos sabían las condiciones sobre los corridos por asistir a la Feria Nacional de Fresnillo 2026, situación que aceptaron, pero fue el gobierno de Zacatecas quien canceló todo.

No fue por los corridos: Luis R. Conriquez aclara cancelación de su concierto en la Feria Nacional de Fresnillo 2026

Por hacer apología al delito algunos artistas como Luis R. Conriquez han sido censurados y multados en distintos estados de México. Sin embargo, el artista asegura que ese no fue el motivo en la Feria Nacional de Fresnillo 2026.

Las cuentas oficiales de la FENAFRE 2026 anunciaron que el 28 de agosto, Luis R. Conriquez se iba a presentar en el Teatro del Pueblo, pero 19 de agosto se dio a conocer que el gobierno de Zacatecas canceló su show.

Aunque se creía que el motivo pudo haber sido que canta corridos, el mánager del cantante ya rechazó esta versión, asegurando que hasta ellos mismos desconocen qué sucedió.

Según el comunicado de Star Media Consulting, uno de los requisitos que se pidieron por el municipio fue mandar el setlist de canciones, para así asegurarse que no existiría ningún corrido.

El mánager apunta que aunque la lista de canciones estaba libre de corridos, aún así decidieron cancelar el concierto de Luis R. Conriquez desde el gobierno de Zacatecas, no por autoridades municipales.

“Autoridades municipales fueron notificadas que el Gobierno Estatal solicitó la cancelación de la presentación de Luis R. Conriquez”. Comunicado sobre Luis R. Conriquez

Comunicado sobre la cancelación del concierto de Luis R Conriquez en la Feria Nacional de Fresnillo 2026. (@starmediaconsulting)

Por su parte, el cantante confirmó la noticia de que su concierto en la Feria Nacional de Fresnillo 2026 fue cancelado, asegurando “no sé” cuando habló de los motivos.

Hasta el momento, el gobierno de Zacatecas no ha aclarado qué motivó la cancelación del concierto del cantante de corridos Luis R. Conriquez.