En Sinaloa, el sector empresarial enfrenta una crisis de inseguridad persistente que ha frenado el desarrollo económico de la región, por lo que se prepara una marcha por la paz en Culiacán el próximo 13 de septiembre.

El objetivo principal es exigir tranquilidad y demostrar el cansancio ciudadano ante la violencia que azota al estado, por lo que se pide a las autoridades garantizar la protección de sus establecimientos y de la comunidad.

“Sí, este es un camino, pues ya vamos a dos años. Creo que es algo totalmente viable, que queremos paz. Sí queremos paz, queremos construir paz y queremos construir con todos los actores. Entonces, domingo 13 de septiembre, 8 de la mañana en Culiacán” Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Sinaloa

Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Sinaloa, explicó que ante la falta de soluciones gubernamentales, los comerciantes proponen instalar botones de emergencia en sus negocios conectados directamente al C4 para reducir los tiempos de respuesta.

Canacintra Culiacán prepara una marcha por la paz el 13 de septiembre

Luis Arturo Gaxiola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Sinaloa, confirmó en entrevista para Azucena Uresti la realización de la segunda Marcha por la Paz en Culiacán.

La marcha está programada para el domingo 13 de septiembre a las 8 de la mañana. El propósito principal es convocar a diversos sectores de la sociedad para exigir paz y construir soluciones ante la crisis de inseguridad que atraviesa el estado.

Tras casi dos años de vivir bajo condiciones de violencia, Luis Arturo Gaxiola señaló que la demanda de paz es algo “totalmente viable” y necesario para los ciudadanos.

Luis Arturo Gaxiola enfatizó que el movimiento busca “construir paz” de la mano de todos los actores sociales, ante lo que describen como una falta de resultados y propuestas concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad.

Canacintra Culiacán alista nueva marcha contra violencia (Tomada de video)

Canacintra Culiacán propone botón de emergencia para enfrentar la inseguridad en los comercios

Durante su conversación, Luis Arturo Gaxiola planteó el uso de botones de emergencia como una medida proactiva para enfrentar la inseguridad en los comercios del estado.

“Desde la Cámara queremos ser propositivos y proactivos, y es por eso que traemos ahí un proyecto de cómo buscar los tiempos de respuesta, si acortan, a un botón de emergencia” Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Sinaloa

El proyecto consiste en instalar en los negocios una cámara equipada con un botón de emergencia conectado directamente al C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones).

El objetivo primordial es acortar los tiempos de respuesta de las autoridades para que los comercios reciban auxilio inmediato ante una eventualidad.

“Es tener en los negocios una cámara con un botón que se conecte directamente a C4, y de esa manera acortar ese tiempo de respuesta para tener atención de las autoridades” Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Sinaloa

Luis Arturo Gaxiola reconoció que esta herramienta no es una solución definitiva ni total al problema de la inseguridad.

Sin embargo, la considera necesaria para comenzar a estructurar mecanismos de respuesta y soluciones que funcionen a largo plazo, más allá de acciones meramente inmediatas.

“Sí, claro, sabemos que no es la solución total del problema, ¿no? Sin embargo, es hacer pequeñas acciones para ver cómo podemos ir reestructurando este tipo de situación, ya que tenemos que hacer soluciones a largo plazo y no solamente inmediatas” Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Sinaloa

La propuesta se encuentra actualmente en etapa de preparación y definición de protocolos.

Gaxiola mencionó que anteriormente habían trabajado con el secretario de seguridad pasado, pero tras los cambios en la administración, están adaptando el proyecto para presentarlo a las nuevas autoridades de seguridad y definir cómo se realizará el enlace técnico.

El líder de Canacintra enfatizó que buscan ser “propositivos y proactivos” ante la situación de violencia que Sinaloa ha enfrentado por casi dos años.

Señaló que, aunque el robo a comercios ha bajado respecto al año pasado, es fundamental establecer procedimientos duraderos que garanticen la seguridad del sector empresarial.