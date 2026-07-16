A través de su redes sociales Seguridad de Sinaloa confirmó despliegue por aire y tierra en en la localidad de Campo El Diez en Culiacán que terminó en un enfrentamiento entre Fuerzas Federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

“La SSP Sinaloa informa que este 15 de julio de 2026 se recibió, a través del 9-1-1, el reporte de un evento de seguridad en la localidad de El Diez, al sur de Culiacán, el cual está siendo atendido por el Grupo Interinstitucional”.

Según reportes preliminares y testimonios, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde, tras escuchar un intercambio de disparos entre los delincuentes y elementos de la Marina Nacional.

La #SSPSinaloa informa que este 15 de julio de 2026 se recibió, a través del 9-1-1, el reporte de un evento de seguridad en la localidad de El Diez, al sur de Culiacán, el cual está siendo atendido por el Grupo Interinstitucional.



Se exhorta a la población a evitar circular por… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 16, 2026

Seguridad de Sinaloa despliega por aire y tierra en enfrentamiento en Culiacán

Tras una alerta en el 911 por civiles armados, elementos de Seguridad de Sinaloa se desplegaron por aire y tierra en enfrentamiento en Culiacán.

Por lo que la Seguridad de Sinaloa desplazó varias unidades terrestres y un helicóptero en la zona donde ocurrió una persecución ante la huida de los delincuentes con intercambios de disparos.

Asimismo, un segundo enfrentamiento más se dio, luego de que los civiles armados se refugiaron en una propiedad, la cual fue cercada por los elementos de la Marina ante un nuevo intercambio de disparos.

De manera extraoficial, se dice que uno de los delincuentes fue abatido en el lugar de los hechos, sin embargo, por ahora los detalles oficiales del operativo no se han dado a conocer.

🚨Este miércoles las autoridades de la #SSPSinaloa confirmaron el despliegue del Grupo Interinstitucional en la localidad de Campo El Diez, tras recibir alertas al 9-1-1 por un enfrentamiento entre Fuerzas Federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.



De… pic.twitter.com/ZJSQEy77k4 — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

Elemento de la Marina resulta herido tras enfrentamiento en Culiacán

Tras el enfrentamiento en Culiacán, se sabe que un elemento de la Marina fue herido en el intercambio de disparos.

Por lo que se vio una ambulancia aprender al elemento en el lugar, para luego ser trasladado a un hospital, por ahora se desconoce su estado de salud.