Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México anuncia captura de líder de La Barredora en Guanajuato.
Como resultado del trabajo de investigación e inteligencia diferentes corporaciones de seguridad lograron la detención de Gustavo “N”, alias “Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al CJNG en Guanajuato.
Detallan que “Viejón” estaba vinculado a delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, entre otros.
En un operativo conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales como:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Guardia Nacional (GN)
- Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato
Lograron detener a Gustavo “N”, alias, “Viejón”, considerado uno de los generadores de violencia que operan en el estado de Guanajuato.
Para poder detener a “Viejón” las autoridades implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.