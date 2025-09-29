Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México anuncia captura de líder de La Barredora en Guanajuato.

Como resultado del trabajo de investigación e inteligencia diferentes corporaciones de seguridad lograron la detención de Gustavo “N”, alias “Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al CJNG en Guanajuato.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de Defensa, Semar, FGR, Guardia Nacional, SSPC, CNI y Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, detuvieron a un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo "N", alias "Viejón"

Detallan que “Viejón” estaba vinculado a delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, entre otros.

En un operativo conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales como:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato

Lograron detener a Gustavo “N”, alias, “Viejón”, considerado uno de los generadores de violencia que operan en el estado de Guanajuato.

Para poder detener a “Viejón” las autoridades implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.