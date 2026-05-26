Detienen en Chihuahua a Jesús Heriberto R.O, alias “El Maro”, presunto integrante de una célula perteneciente al grupo Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, que operaba en el municipio de Allende.

“El Maro” fue detenido el lunes 25 de mayo durante un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, quiene lo ubicaron en este municipio.

Jesús Heriberto R.O está acusado del homicidio de José T.H, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2024 en Allende, Chihuahua.

Este sujeto era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades tras ser identificado como un generador de violencia en el estado.

Capturan a “El Maro”, integrante de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

La detención de “El Maro” ocurrió durante un operativo donde participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, quienes se coordinaron con el Ministerio Público de la Fiscalía del Distrito Sur.

“El Maro” es identificado como integrante del grupo delictivo Gente nueva del Cártel de Sinaloa, quien operaba en Valle de Allende, Chihuahua.

Tras la detención del “El Maro” se aseguró un auto y un celular; el detenido fue puesto a disposición del juez de control quien lo requirió para llevar una audiencia.

En dicha audiencia se le informará que es señalado del delito de homicidio ocurrido el 20 de marzo de 2024.

Detienen a El Maro integrante de Gente Nueva (Gobierno de Chihuahua )

¿A qué grupo delictivo pertenece “El Maro?

“El Maro” es parte del grupo “Gente nueva” o “Gente Nueva de Los Salgueiro”, un brazo armado del Cártel de Sinaloa, fundada por Niel Salgueiro, alias “El Falco”.

Este grupo delictivo comenzó a delinquir en Chihuahua bajo la protección de Joaquín Guzmán Loera y se establecieron en la zona serrana de Chihuahua.

“Gente Nueva” fue fundada con la intención de combatir a grupo rivales que operaban en Chihuahua, como el Cártel de Juárez.

Esta célula busca proteger el corredor El Paso-Juárez, una de las zonas con mayor trasiego de drogas com cristal y metanfetaminas.