Alejandro Flores Cacho, prófugo de la justicia, es señalado como el líder de las operaciones aéreas del Cártel de Sinaloa en México.

Ingresó al narcotráfico en 2002 con apoyo de los pilotos Jorge Gustavo Kessler y Richard García Sánchez, creando una red de tráfico de drogas en avionetas hacia México, Venezuela y ocho estados de Estados Unidos.

Además de formar pilotos, consolidó un esquema de lavado de dinero mediante empresas agrícolas, comerciales y deportivas, que según el Departamento del Tesoro operaba junto a su esposa Diana Toro Díaz.

¿Quién es Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho ingresó al mundo del narcotráfico con ayuda de dos pilotos: Jorge Gustavo Kessler y Richard García Sánchez.

En 2002 inició una red de tráfico de drogas en avionetas en México, Venezuela y ochos estados en Estados Unidos.

Actualmente dirige las operaciones aéreas del Cartel de Sinaloa en México. Entre sus labores está la formación de pilotos y las operaciones de lavado de dinero.

Se encuentra prófugo de la justicia.

Alejandro Flores Cacho (@diarioyucatan / X)

¿Qué edad tiene Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Flores Cacho; sin embargo, algunos medios de comunicación informan que el hombre tendría aproximadamente 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho es esposo de Diana Toro Díaz, actualmente está detenida en Canadá, en espera de su extradición a Estados Unidos.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Flores Cacho y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce este dato sobre Alejandro Flores Cacho.

¿Qué estudió Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce el grado de estudios de Alejandro Flores Cacho.

¿En qué ha trabajado Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho recurrió a su familia y a sus amigos para formar una red de pilotos que trasladaran drogas desde Suramérica hacia México para el Cartel de Sinaloa. Para ello construyó una escuela de formación y una línea de cargo.

Así como creó empresas para el lavado de dinero. De acuerdo con una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a su esposa, opera: