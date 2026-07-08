Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando que: “La verdad está de nuestro lado”.

Lo anterior, luego de que la SCJN determinara por unanimidad que la Auditoria del estado de Guerrero no tiene la facultad para fiscalizar los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones (FA).

“La verdad está y estuvo siempre de nuestro lado”. Abelina López

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da la razón. Esta sentencia fortalece la honradez, la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos.



La verdad está y estuvo siempre de nuestro lado.



Prevaleció la Honestidad. Prevaleció la Justicia. pic.twitter.com/Cc2S8Nlv2S — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) July 7, 2026

Abelina López tras fallo de la SCJN: “sentencia fortalece la honradez”

Abelina López aseguró mediante un video publicado en sus redes sociales, que el fallo de la SCJN "fortalece la honradez, transparencia y correcto manejo de recursos públicos" en Acapulco, Guerrero.

Según sus declaraciones, el veredicto valida la transparencia de su administración y despeja dudas respecto a la aplicación de recursos federales que se destinan al municipio costero.

Por ello, Abelina López aprovechó la decisión de la SCJN para expresar su gratitud hacia la ciudadanía de Acapulco por el respaldo obtenido hasta el momento.

La alcaldesa subrayó que la honestidad es un valor que mantendrá de manera irrenunciable, como dijo se ha manejado durante su gestión.

SCJN falla a favor de Abelina López por auditoría estatal al Ayuntamiento de Acapulco (Michelle Rojas)

Abelina López lanzó un llamado a la madurez política y a la unidad en Guerrero, instando a concentrar los esfuerzos en combatir enemigos comunes como la pobreza y la desigualdad.

La meta es impulsar un desarrollo integral que permita a la entidad escalar posiciones y abandonar los rezagos en indicadores sociales, trabajando con una visión enfocada en el bienestar del pueblo.

No obstante, pese al fallo favorable, la SCJN puntualizó que Abelina López aún puede ser investigada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por el manejo de casi 899 millones de pesos.