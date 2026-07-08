Aguascalientes y Zacatecas fortalecen la seguridad mediante el Operativo Interinstitucional SAGAZ (Seguridad Aguascalientes–Zacatecas), el cual mantiene un despliegue permanente en la zona limítrofe entre ambas entidades para reforzar la vigilancia.

La estrategia también busca prevenir la comisión de delitos, fortalecer la coordinación entre las corporaciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias que habitan en la región fronteriza.

Operativo SAGAZ intensifica patrullajes en los límites de Aguascalientes y Zacatecas. (Cortesía)

Operativo SAGAZ refuerza vigilancia en los límites de Aguascalientes y Zacatecas

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que el operativo contempla patrullajes permanentes y acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, señaló que se reforzó la presencia operativa en los límites con otras entidades, especialmente con Zacatecas, así como en las cinco Puertas de Seguridad de Aguascalientes.

El funcionario agregó que, en las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, intensificaron los recorridos de vigilancia e instalaron puntos de control en carreteras, caminos rurales y brechas.

Las acciones se concentran principalmente en los municipios de Cosío, Tepezalá, Asientos y El Llano, donde también se cuenta con el apoyo del helicóptero Fuerza Uno, que realiza sobrevuelos estratégicos para ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones.

Operativo SAGAZ intensifica patrullajes en los límites de Aguascalientes y Zacatecas. (Cortesía)

Martínez Romo destacó que la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos permite mantener un mayor control de los accesos al estado e inhibir actividades delictivas.

Finalmente, reiteró que la seguridad de las y los aguascalentenses es una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que continuará el trabajo coordinado con autoridades federales, estatales y municipales para preservar la paz y el orden.