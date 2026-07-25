Autoridades del estado de Guanajuato confirmaron la detención de Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, presunto líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención de “El Ojón” fue posible luego de un fuerte operativo de seguridad, en donde participaron elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Cae Carlos Giovanni “El Ojón”, presunto líder de célula del CJNG en Guanajuato

El viernes 24 de julio de 2026, autoridades de Guanajuato activaron un fuerte operativo de seguridad tras la localización de civiles armados y con vestimenta táctica en las zonas serranas de Pénjamo y Guanajuato capital.

La detección de los sospechosos dio paso a una intensa persecución por rutas rurales y caminos de terracería, la cual se prolongó hasta el municipio de La Piedad, Michoacán, donde finalmente fueron interceptados.

En el sitio, elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y fuerzas de seguridad de ambos estados capturaron a diez sujetos, entre ellos Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”.

Los sospechosos fueron identificados como originarios de Michoacán y Jalisco, y que presuntamente formaban parte de la célula criminal del CJNG bajo el mando de “El Ojón”.

Carlos Giovanni “N” es señalado como el principal coordinador de ataques armados contra facciones rivales, y generador de violencia en Guanajuato.

Al momento de la detención de los sospechosos, se les aseguraron:

ocho armas largas

una pistola calibre 9 milímetros

cuatro aditamentos lanzagranadas

35 cargadores para fusil

cientos de cartuchos útiles

85 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”

cascos y chalecos tácticos con las siglas del CJNG

más de 200 dosis de sustancias similares al cristal y marihuana

Tras su detención, los individuos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de Michoacán, así como todo el material decomisado.

“El Ojón” será presentado ante un juez federal, quien deberá determinar su situación legal.