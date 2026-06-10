En la política mexicana solemos hablar de elecciones, partidos, reformas constitucionales y programas sociales. Sin embargo, pocas veces miramos hacia las instituciones que hacen posible que la economía funcione todos los días. Una de ellas es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y este año cumple 88 años de existencia.

Fundada el 8 de junio de 1938, la CAAAREM nació para agrupar y representar a los agentes aduanales del país, especialistas en comercio exterior que actúan como enlace entre las empresas, el Estado y el sistema aduanero mexicano. Desde entonces ha acompañado la evolución económica de México, desde la industrialización del siglo pasado hasta la integración comercial de América del Norte a través del T-MEC.

Más que un organismo gremial

Cuando un producto mexicano cruza la frontera hacia Estados Unidos, Canadá, Europa o Asia, detrás existe una compleja cadena de cumplimiento legal, fiscal y logístico. Los agentes aduanales son responsables de garantizar que las mercancías cumplan con la normatividad nacional e internacional, que se paguen correctamente los impuestos y que se respeten regulaciones sanitarias, ambientales y de seguridad.

Una labor que suele pasar desapercibida, pero resulta fundamental para la economía nacional. En México operan 50 aduanas distribuidas en puertos, fronteras y puntos interiores, por donde se realizan más de ocho millones de operaciones de comercio exterior al año. Además, las aduanas generan más de 700 mil millones de pesos anuales en contribuciones, cifra que representa una parte sustancial de los ingresos del Estado mexicano.

Por ello, cuando las aduanas aparecen en las noticias por casos de corrupción, contrabando o huachicol fiscal, el problema va mucho más allá de la evasión de impuestos. También están en juego la seguridad nacional, la competencia económica y la confianza de los inversionistas. En ese contexto, organismos como la CAAAREM adquieren relevancia al promover profesionalización, capacitación y cumplimiento normativo.

Actualmente, la Confederación agrupa a cerca de 860 agentes aduanales organizados en 38 asociaciones de todo el país. Su presidente, Miguel Cos Nesbitt, ha impulsado una agenda enfocada en la modernización tecnológica y la facilitación comercial.

El desafío del nearshoring

Este aniversario ocurre en un momento estratégico para México. La relocalización de cadenas productivas o nearshoring, coloca al país en una posición privilegiada frente a la economía global.

Empresas de Asia, Europa y Estados Unidos buscan instalarse en territorio mexicano para aprovechar la cercanía con el mayor mercado del mundo. Sin embargo, esa oportunidad no depende únicamente de parques industriales, carreteras o mano de obra competitiva. También depende de la capacidad de México para mover mercancías con rapidez, certeza jurídica, infraestructura, energía y seguridad.

Para tener éxito, el nearshoring pasa inevitablemente por la eficiencia de las aduanas. Cuando una aduana funciona correctamente, se facilita la inversión, se fortalecen las exportaciones y se generan empleos. Cuando falla, se abren espacios para la ilegalidad y se pierde competitividad frente a países que buscan atraer las mismas inversiones.

Por eso, el trabajo de los agentes aduanales es más que un asunto técnico reservado a especialistas, se trata de una actividad directamente vinculada con la capacidad del país para aprovechar una de las mayores oportunidades económicas de las últimas décadas.

La revisión del T-MEC y el futuro

Otro desafío de enorme trascendencia es la revisión del T-MEC. Temas como las reglas de origen, la seguridad fronteriza, el combate al comercio ilícito y la competitividad regional ya forman parte de la agenda política y económica de América del Norte.

México llegará con la necesidad de demostrar que cuenta con instituciones capaces de garantizar transparencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. En ese escenario, la experiencia acumulada durante 88 años por la CAAAREM representa un activo estratégico para el país.

Por eso este aniversario trasciende el ámbito gremial. Sí de reconocer la historia de una confederación fundada en 1938, pero también valorar una institución que ha acompañado el crecimiento económico de México y que hoy se encuentra en el centro de algunos de los debates más importantes para el futuro nacional: la integración regional, el aprovechamiento del nearshoring, la seguridad en las cadenas de suministro y la capacidad de México para competir en una economía global cada vez más exigente.

Para prosperar, los países dependen de construir puentes con el mundo. Durante 88 años, los agentes aduanales mexicanos han ayudado a construir esos puentes. Y esa es una labor que merece ser reconocida. Enhorabuena.

X: @diaz_manuel