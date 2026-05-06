La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) sostuvo un encuentro con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y directivos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de impulsar la modernización de aduanas aéreas en México.

La reunión se llevó a cabo en el AIFA, donde se destacó el papel estratégico de este aeropuerto en la logística internacional. Además, las autoridades señalaron que lo han identificado como un punto clave para operaciones de carga aérea dentro de Norteamérica, lo que refuerza su relevancia en las cadenas globales de suministro.

CAAAREM y ANAM impulsan digitalización en comercio exterior

Durante el encuentro, se subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer la infraestructura logística, modernizar procesos aduaneros y mejorar la competitividad del país en el comercio internacional.

El Jefe de Oficina del titular de la ANAM, César Alejandro Hernández Mendoza, reconoció la colaboración constante con la CAAAREM y destacó la importancia de mantener una agenda conjunta entre autoridades y el sector aduanal.

AIFA se posiciona como nodo estratégico en aduanas aéreas (cortesía)

Por su parte, el presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, enfatizó que las aduanas aéreas son fundamentales para garantizar la seguridad nacional, impulsar la economía y responder a los retos del comercio global.

Uno de los ejes centrales fue la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad, transparencia y eficiencia en las operaciones de comercio exterior.

AIFA se posiciona como nodo estratégico en aduanas aéreas (cortesía)

Además, Guillermo Gil González, encargado de la Comisión de Aduanas Aéreas de CAAAREM, señaló que la modernización debe avanzar con el uso de innovación tecnológica y una mayor coordinación operativa.

Mientras que, Eduardo Olvera, titular de la Aduana del AIFA, informó sobre el incremento en el número de operaciones, reflejo del crecimiento del aeropuerto como nodo logístico.

Finalmente, se destacó la coordinación entre CAAAREM, la ANAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para consolidar un sistema aduanero más seguro, eficiente y competitivo.