La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Unidad de Inteligencia Financiera establecieron un mecanismo de coordinación enfocado en el intercambio de información y la mejora de procesos de verificación, con el objetivo de reforzar la legalidad en el comercio exterior.

El acuerdo se formalizó durante una reunión entre José Ignacio Zaragoza Ambrosi y Omar Reyes Colmenares, donde se delinearon acciones para consolidar expedientes de importadores y exportadores con mayor sustento documental.

CAAAREM y UIF fortalecen diligencia y detección de operaciones en comercio exterior

Entre los puntos centrales se encuentra el fortalecimiento de la debida diligencia de los agentes aduanales, así como la detección de operaciones atípicas que no correspondan con los patrones habituales de los contribuyentes.

Estas medidas buscan brindar mayor certidumbre jurídica tanto a los operadores que cumplen con la normativa como a las autoridades responsables de la supervisión, consolidando una coordinación institucional más efectiva.

Asimismo, se impulsa el fortalecimiento del control y la trazabilidad en las operaciones, lo que permite reforzar la legalidad en el comercio exterior.

Coordinación entre CAAAREM y UIF impulsa integridad y certeza jurídica

La colaboración entre ambas instancias mantiene el respeto al secreto profesional y al marco legal que rige a los agentes aduanales, al tiempo que facilita la identificación de prácticas fuera de la ley.

De esta forma, el agente aduanal se consolida como primer filtro técnico de legalidad en México, mientras que la vinculación con la UIF permite fortalecer la prevención de irregularidades relacionadas con el sistema financiero.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia para acompañar las reformas en materia fiscal y aduanera bajo un enfoque de corresponsabilidad institucional, donde la legalidad se construye a partir de la colaboración.

Finalmente, se informó que los acuerdos tendrán seguimiento a través de los órganos de gobierno de CAAAREM, en coordinación con las 38 asociaciones de agentes aduanales del país, para consolidar un comercio exterior más transparente y confiable.