El encuestador del INEGI, Jorge Gabriel Zúñiga se encuentra desaparecido desde el 9 de octubre, cuando se dirigía a la Sierra Tarahumara en Urique, Chihuahua.

Acorde con lo señalado, la última vez que se vio a Jorge Gabriel Zúñiga fue tras salir de su base para realizar el censo 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al día de hoy martes 14 de octubre, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 133 mil 726 desaparecidos en México, 4 mil 165 en Chihuahua.

Jorge Gabriel Zúñiga, encuestador del INEGI desapareció en la Sierra Tarahumara

Fue la mañana del 9 de octubre de 2025 la última vez que se vio a Jorge Gabriel Zúñiga, tras salir de Guagueyvo para realizar la encuesta intercensal del INEGI en la la comunidad de Soroyvo, en la Sierra Tarahuamara.

Tal como dio a conocer la Fiscalía Distrito Zona Occidente de Chihuahua, Jorge Gabriel Zúñiga caminó hasta la Sierra Tarahumara, realizó su trabajo como encuestador del INEGI y se retiró, pero no regresó a su base.

Por lo mismo, las autoridades de Chihuahua implementaron un operativo de búsqueda por tierra y aire en la zona de la Sierra Tarahumara, donde desapareció Jorge Gabriel Zúñiga y en las comunidades:

Urique

Bahuichivo

Creel

San Rafael

Jorge Gabriel Zúñiga: autoridades mantienen operativo de búsqueda en Sierra Tarahumara (Gobierno de Chihuahua)

Jorge Gabriel Zúñiga: ficha de búsqueda del encuestador del INEGI desaparecido

Las autoridades declararon como desaparecido a Jorge Gabriel Zúñiga, encuestador del INEGI, desde el 10 de octubre, por lo que compartieron su ficha de búsqueda.

La misma señala que Jorge Gabriel Zúñiga mide 165 centímetros, pesa aproximadamente 72 kilos y tiene 66 años, asimismo, es de tez morena oscura y complexión delgada.

El cabello de Jorge Gabriel Zúñiga es negro, de ojos café claros y redondos, nariz recta y una boca mediana, en un rostro ovalado.

A su vez, como señas particulares, Jorge Gabriel Zúñiga tiene un lunar pequeño a un costado de su nariz en el lado derecho y portaba la siguiente vestimenta al momento de su desaparición:

pantalón de mezclilla azul

tenis negros

chaleco beige característico de los encuestadores del INEGI

identificación oficial como encuestador del INEGI

mochila azul con la leyenda INEGI