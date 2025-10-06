Llega una nueva encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con el trabajo intercensal 2025 que ya arrancó y estará visitando los hogares de México hasta noviembre.

Como parte de las encuestas que el Inegi hace a nivel nacional, encuestadores estarán tocando a tu puerta entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre para aplicar la encuesta intercensal 2025.

Los resultados de la encuesta intercensal del Inegi 2025 se podrán consultar en septiembre de 2026 en su sitio oficial.

Identifica al encuestador del Inegi que visitará tu casa por la encuesta intercensal

El personal del Inegi 2025 que acudirá a realizar la encuesta intercensal podrá ser identificada así:

Uniforme del Inegi conformado por sombrero, chaleco y mochila

Credencial con holograma y datos de la persona a la vista

Dispositivo electrónica para realizar la encuesta o bien, cuestionario impreso

Cómo identificar al personal del Inegi 2025 para encuesta intercensal. (@INEGI_INFORMA)

Inegi 2025: Encuesta intercensal arrancó y termina en noviembre

Hoy 6 de octubre inició la Encuesta Intercensal (Eic) 2025 del Inegi con objetivo de conocer cómo vive la sociedad mexicana en aproximadamente 7 millones de hogares que se visitarán.

La encuesta intercensal se realiza a mitad del periodo de los Censos de Población y Vivienda (CPV) que se aplican entre 2020 y 2030, para conocer la sociodemografía de México.

La encuesta intercensal del Inegi inicia el 6 de octubre y terminará el 14 de noviembre, visitando aproximadamente 7 millones de hogares por medio de más de 44 mil personas que realizarán el censo.

Personal del Inegi para encuesta. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Aunque pueden haber encuestas intercensales telefónicas y por internet, mayoritariamente el Inegi las hace vía presencial tocando en cada una de las puertas de las casas en México.

Para los hogares seleccionado a hacer las encuestas intercensales por teléfono o internet, estos recibirán una invitación directamente del Inegi donde brindarán instrucciones para realizarse.