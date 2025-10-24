La familia de Miguel Ángel Bojorquez Franco confirmó que el joven que estaba desaparecido en Tijuana, Baja California, ya fue localizado y se encuentra con buen estado de salud.

De acuerdo con la información, Miguel Ángel Bojorquez Franco fue detenido por intentar cruzar la frontera a Estados Unidos, aunque no se dio más detalles sobre cómo llegó ahí.

Ficha de búsqueda de Miguel Ángel Bojórquez Franco. (Redes sociales)

Localizan a Miguel, joven desaparecido en Tijuana; estaba detenido por cruzar la frontera a Estados Unidos

La hermana de Miguel Ángel Bojorquez Franco confirmó que el joven ya fue localizado luego de varios días desaparecido y estaba detenido en la frontera de Estados Unidos.

La desaparición de Miguel Ángel Bojorquez Franco fue muy sonada por el último mensaje que el joven le envió a su novia diciéndole que no sabía a donde lo estaban llevando.

“No sé a dónde me van a llevar”. Mensaje de Miguel Ángel Bojórquez Franco

Junto a este mensaje, Miguel habría adjuntado su ubicación en tiempo real, que en ese momento se encontraba cerca de Estados Unidos, por lo que no se descarta que estuviera detenido en la frontera.

Según los reportes, Miguel Ángel Bojorquez Franco salió de su casa el pasado 16 de octubre con la intención de ver una oferta de trabajo y luego desapareció por varios días, pero ya fue localizado.