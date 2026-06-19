Ana Paula Ibarra, hija de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, denunció mediante un video la desaparición de su padre ocurrida el 16 de junio de 2026 en Los Mochis, Sinaloa.

“Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos, te amamos y no vamos a dejar de buscarte, por favor la persona que lo tenga, devuélvamelo con vida” Ana Paula Ibarra, hija

Entre lágrimas pidió apoyo de autoridades y ciudadanía para localizarlo, luego de perder comunicación con él tras salir de su domicilio.

Familiares y amigos anunciaron una marcha pacífica el 19 de junio, mientras las autoridades aún no reportan avances en la búsqueda.

Ibarra Rodríguez, de 56 años, es piloto aviador y abogado, y su familia teme por su integridad.

Pierden comunicación con Francisco Javier Ibarra Rodríguez

De acuerdo con los reportes emitidos por la familia de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, al momento de los hechos trataron de comunicarse con él.

Por desgracia, la comunicación no ha sido posible debido a que su teléfono celular se encuentra apagado.

Las autoridades no han anunciado avances en las labores de búsqueda. Por su parte, familiares y amigos realizarán una marcha pacífica este viernes 19 de junio, a tres días de la desaparición.

Francisco Javier Ibarra Rodríguez (Comisión estatal de búsqueda de personas del estado de Sinaloa)

Francisco Javier Ibarra Rodríguez tiene 56 años de edad y mide 1.84 metros de altura. Es de tez morena.

La última vez que se le vio iba vestido con con una playera color negra, pants del mismo color y huaraches marca Adidas también negros.

De acuerdo con algunos medios, Ibarra Rodríguez es piloto aviador y abogado de profesión.

La familia se ha declarado preocupada y desesperada por la integridad de Francisco Javier Ibarra Rodríguez.