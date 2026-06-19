El alcalde Rafael Olvera Torres se encuentra en medio de la polémica tras dar a conocer que habrá particulares festejos del Día del Padre en El Naranjo, San Luis Potosí.

Fue a través de redes sociales en donde Rafael Olvera Torres invitó el viernes 19 de junio a padres de familia a un festejo organizado por el Ayuntamiento, en donde aseguró habría “chicas buena onda”.

¿Quién es Rafael Olvera Torres? Alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí

Rafael Olvera Torres es el actual presidente municipal de El Naranjo, en el estado de San Luis Potosí.

Es un político y profesionista conocido popularmente en su región como “Peluchín”.

Gobierna El Naranjo bajo una administración independiente, pero cercana a la 4T, tras lograr la reelección para el periodo 2024-2027.

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí (Rafael Olvera Torres / FB)

¿Qué edad tiene Rafael Olvera Torres?

Se desconoce la edad exacta de Rafael Olvera Torres, aunque reportes señalan que tiene menos de 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rafael Olvera Torres?

De acuerdo con información de sus redes sociales, Rafael Olvera Torres no se encuentra casado.

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí (Rafael Olvera Torres / FB)

¿Cuántos hijos tiene Rafael Olvera Torres?

Con información de sus redes sociales, Rafael Olvera Torres no tiene hijos.

¿Qué estudió Rafael Olvera Torres?

Rafael Olvera Torres cuenta con la licenciatura en Contaduría Pública.

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí (Rafael Olvera Torres / FB)

¿En qué ha trabajado Rafael Olvera Torres?

Previo a dedicarse a la política, Rafael Olvera Torres ejerció su profesión en el área contable y de auditoría interna de manera independiente.

Asimismo, coordinó diversas actividades de gestión comunitaria y social bajo la organización independiente “El Naranjo Hacia Adelante” en su comunidad.