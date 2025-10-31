Mediante comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre los bloqueos de agricultores hoy 30 de octubre, en Querétaro e Hidalgo.

Aunque y tal como informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se llegó a un acuerdo con agricultores a nivel nacional, algunos estados han afirmado no aceptar las condiciones.

Por lo mismo, algunos de los bloqueos de agricultores que se mantenían desde el lunes 27 de octubre fueron retirados para este jueves 30 de octubre, aunque la protesta se ha mantenido en algunos estados.

Bloqueos de agricultores hoy 30 de octubre: Querétaro e Hidalgo mantienen cierre, informa SICT

Mediante comunicado, la SICT compartió los estados que mantienen bloqueos de agricultores hoy jueves 30 de octubre y estos son los correspondientes a Hidalgo y Querétaro:

Hidalgo:

Arco Norte kilómetro 079+835 en ambos sentidos

Arco Norte km 80 (tula 1)

Arco Norte km 195 (Sanctórum) en ambas direcciones

Querétaro:

Autopista México-Querétaro, a la altura de plaza de cobro Palmillas, con reducción de carriles en ambos sentidos

Autopista Querétaro-Irapuato km 64, cierre en ambos sentidos

Autopista Guamúchil-Guasave, Puente Sinaloa, también ambos sentidos

Esto fue confirmado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) en punto a las 17:33 horas, referente a las autopistas que administra y que siguen cerradas por los bloqueos de agricultores.

Bloqueos de agricultores se mantienen en estos estados hoy jueves 30 de octubre (Captura de pantalla)

Protestas de agricultores hoy 30 de octubre: SICT señala otros puntos a tomar en cuenta

Sin embargo, el comunicado de SICT agrega protestas de agricultores hoy 30 de octubre en tres estados más, Guanajuato, Michoacá y Tlaxcala, aunque no hay cierre total de la vialidad.

Guanajuato:

Autopista 45D, tramo Salamanca-Celaya, en su totalidad a la altura Santiago de Cuenda

Michoacán:

Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo, Ecuandureo km 360, con paso libre sin cobro

Panindícuaro km 307, igualmente paso libre en ambos sentidos

Zinapécuaro km 202, con circulación parcial por sentido pero sin caseta de cobro

Tlaxcala:

Carretera Los Reyes, México-Zacatepec a Puebla, con manifestantes en laterales, sin cierre vial

Aunque el SICT no ha confirmado, en carreteras de Sinaloa también habría bloqueos de agricultores hoy jueves 30 de octubre, según medios de comunicación.