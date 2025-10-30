Federico Döring varado en la México-Querétaro por bloqueos de agricultores

Federico Döring, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), informó que se encuentra varado en la carretera México-Querétaro debido a los bloqueos de agricultores.

“Gracias Claudia Sheinbaum y secretario Berdegue, aquí seguiremos esperando a que un día se dignen a hacer su trabajo“. Federico Döring

La carretera México–Querétaro es una de las vías más transitadas en el país y se encuentra bloqueada parcialmente debido a las protestas de los trabajadores del campo.

A través de sus redes sociales, Federico Döring compartió un video en el que se observa la larga fila de vehículos en la autopista México-Querétaro, bloqueada por agricultores.

Federico Döring señaló que se encuentra varado en el tráfico de la México-Querétaro debido a la incapacidad del gobierno de dialogar y llegar a acuerdo con el gremio.

Pese a que el gobierno ha señalado que ya existe un acuerdo con los agricultores, algunos bloqueos se mantienen, pues los trabajadores del campo no están conformes.

De acuerdo con la información, se reportan al menos ocho bloqueos por parte de los agricultores, lo que ha afectado la vialidad en carreteras y a ciudadanos como Federico Döring.

El diputado panista, quien se encuentra varado en la México-Querétaro por bloqueos de agricultores, dijo que ahí se iba a esperar hasta que el gobierno aprenda a hacer su trabajo.