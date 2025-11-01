Los agricultores continúan sus protestas, ahora los productores de maíz llevan más de 50 horas de bloqueos en la autopista Arco Norte, a la altura de Sancturúm, Tlaxcala.

Desde el lunes 27 de octubre, los productores del campo comenzaron protestas en distintas partes del país, en exigencia a precios justos y evitar las extorsiones.

Si bien se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los productores de maíz exigen por lo menos 7 mil pesos por tonelada.

Productores de maíz mantienen bloqueos en Arco Norte, con más de 50 horas de cierre

Hoy viernes 31 de octubre siguen los bloqueos en la autopista Arco Norte, kilómetro 195 en ambas direcciones, de parte de los productores de maíz en protesta que suma más de 50 horas.

Los bloqueos en Arco Norte están a la altura de Sanctorum, en el tramo que se dirige a Calpulalpan, Tlaxcala, como mencionó La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por lo que se recomienda tomar la última salida direccional Texmelucan, caseta Sahagún, así como en Atlacomulco-Tulancingo, como menciona también Guardia Nacional Carreteras.

Es el Movimiento Agrícola Campesino quienes mantienen dichos bloqueos en Arco Norte desde hace más de dos días, ya que estarían por cumplir más de 50 horas.

Aunque los productores de maíz no se moverán hasta que se atienda su petición e incluso los bloqueos en Arco Norte se han extendido a la autopista México-Veracruz y México-Querétaro.

Autopista Arco Norte mantiene bloqueos (Captura de pantalla)

Productores de maíz en bloqueos Arco Norte estarían siendo amedrentados

Sin embargo, los productores de maíz denunciaron que han sido amedrentados por grupos de choque en uno de los bloqueos en la autopista Arco Norte, en el kilómetro 80 dirección Tula.

Mencionaron los productores de maíz en Arco Norte que un grupo de choque llegó al lugar para agredirlos con armas blancas, pero no hubo intervención de la Guardia Nacional.

Alrededor de las 15:00 horas, los productores de maíz reabrieron la circulación en Arco Norte, durante dos horas, para hablar con las autoridades, sin embargo, volvieron a cerrar la autopista.