Campesinos del norte del estado de Sinaloa, exigen a las autoridades federales lograr un acuerdo para agricultores, o de lo contrario advierten con bloquear las aduanas en la frontera con Estados Unidos.

Encabezados por Baltazar Valdez, presidente de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, señalan la necesidad de alcanzar un acuerdo por el precio del maíz y trigo.

Esto toda vez que rechazaron el acuerdo que habrían alcanzado agricultores del Bajío y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el cual calificaron de insuficiente para su región.

Bloqueo de agricultores (cuartoscuro / Jorge Ortega Pérez )

Campesinos de Sinaloa exigen alcanzar acuerdo para agricultores o advierten con toma de aduanas

Los agricultores de Sinaloa han externado al gobierno federal su urgencia por alcanzar un acuerdo por el precio del maíz y trigo en su región.

Al respecto, Baltazar Valdez reiteró dicha solicitud, además de señalar que para ello las autoridades federales solo disponen de pocos días para presentar una propuesta que de justo valor a su esfuerzo en el campo.

De lo contrario, advirtió el presidente de los Campesinos Unidos de Sinaloa, a partir del lunes 3 de noviembre se trasladaran a la frontera de México con Estados Unidos.

El objetivo, señaló Baltazar Valdez, será tomar las adunas y detener el flujo de mercancías, tanto productos importados como los exportados.

Con esta medida de presión buscan ser escuchados por autoridades mexicanas, con la intención de que se les ofrezca un acuerdo en el precio de sus cosechas.