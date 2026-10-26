El Plan Fluye impulsado por la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, avanza con una inversión de 188 millones de pesos en obras complementarias de infraestructura hidrosanitaria ejecutadas en distintos sectores de la entidad.

La alcaldesa destacó que el Plan Fluye responde a la prioridad de resolver de fondo las necesidades de infraestructura hidrosanitaria y proteger la salud de las familias, privilegiando las obras que realmente necesita la ciudadanía con una estrategia integral que coordina esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.

La alcaldesa Betzabé Martínez informó que, además de los 575 millones de pesos destinados al Emisor Central, con respaldo del Gobierno Federal y Estatal, su administración impulsa una inversión superior a los 300 millones de pesos en infraestructura hidrosanitaria, mediante recursos municipales y fondos como el FAISMUN.

Precisó que alrededor de 188 millones de pesos ya se encuentran en obras ejecutadas, como parte de una estrategia que prioriza resultados, atiende las causas de los problemas y transforma las condiciones de vida de las familias gomezpalatinas.

Betzabé Martínez, alcaldesa de Gómez Palacio (cortesía)

Plan Fluye contempla la sustitución de tuberías

El director del SIDEAPA, Fernando Uc Nájera, explicó que la intervención principal comprende la sustitución de 13.27 kilómetros de tubería del Emisor Central y el colector San Ignacio, conductos que transportan aproximadamente el 80 por ciento de las aguas residuales de la ciudad hacia la Planta de Tratamiento Norte y brindan servicio de drenaje a cerca de 262 mil habitantes.

Debido al deterioro acumulado, ambos sistemas presentan fallas y colapsos que representan riesgos para la población y la infraestructura urbana. Detalló que la problemática se relaciona, principalmente, con la corrosión provocada por las características del suelo de la región y los gases generados por las aguas residuales, factores que han reducido la vida útil de las tuberías existentes.

El director del SIDEAPA, Fernando Uc Nájera, detalló que para que estas condiciones se repitan, el proyecto contempla instalar materiales resistentes a la corrosión, específicamente poliéster reforzado con fibra de vidrio, con diámetros de 60 pulgadas para el colector San Ignacio y 72 pulgadas para el Emisor Central.

Destacó que el desarrollo anticipado del proyecto técnico permitió avanzar en los procedimientos administrativos, obtener una opinión ambiental favorable, integrar la ficha de inversión correspondiente e iniciar el proceso de licitación de la primera etapa, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

Fernando Uc Nájera, director del SIDEAPA (cortesía)

Inversión en alcantarillado y obras complementarias

Asimismo, el director del SIDEAPA resaltó la decisión de la presidenta municipal de destinar el 70 por ciento de los recursos del FAISMUN a obras de alcantarillado, lo que ha permitido fortalecer las intervenciones en diferentes colonias y sectores de la ciudad.

A los 188 millones de pesos ejercidos se suma una inversión de 11 millones de pesos, mediante una mezcla de recursos estatales y federales, para el colector que se construye en las inmediaciones del Mercado de Abastos, además de las aportaciones municipales y de los usuarios a través del pago de los servicios.

El director del SIDEAPA, Fernando Uc Nájera, subrayó que el Plan Fluye constituye una apuesta de largo alcance, sustentada en la planeación técnica, la coordinación institucional y la aplicación responsable de los recursos públicos para construir soluciones duraderas en beneficio de la población.