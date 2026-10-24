El gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, pusieron en marcha la rehabilitación del colector sanitario Hidalgo, una obra que busca prevenir inundaciones, reducir malos olores y evitar que las aguas residuales regresen a los hogares durante las lluvias.

Los trabajos contemplan una inversión de 7 millones 404 mil pesos y la sustitución de 911 metros de tubería deteriorada, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red de drenaje, reducir riesgos de colapsos y hundimientos, y proteger la salud y el patrimonio de las familias.

Esteban Villegas y Betzabé Martínez impulsan rehabilitación del colector Hidalgo

Esteban Villegas señaló que atender el deterioro de la infraestructura sanitaria es una prioridad, debido a que las tuberías dañadas pueden ocasionar retornos de aguas residuales a las viviendas y problemas durante las precipitaciones.

El gobernador explicó que la nueva tubería tendrá mayor capacidad para conducir las aguas residuales y disminuir el riesgo de que el drenaje regrese a los hogares.

Por su parte, Betzabé Martínez Arango destacó que la coordinación entre los gobiernos estatal, municipal y federal permite avanzar en la atención de problemas que durante años han afectado a Gómez Palacio.

La presidenta municipal señaló que estas obras buscan ofrecer servicios más eficientes y duraderos, además de responder a las necesidades de las familias que requieren una infraestructura sanitaria en mejores condiciones.

Rehabilitan colector Hidalgo en Gómez Palacio con inversión de 7.4 mdp. (Cortesía)

La rehabilitación contempla sustituir 911 metros de tubería de concreto que ya cumplió su vida útil y presenta un deterioro considerable. En su lugar, se instalará tubería de plástico resistente a la corrosión, con la finalidad de mejorar el flujo de las aguas residuales.

La renovación permitirá reducir los riesgos de colapsos y hundimientos, así como prevenir afectaciones relacionadas con el funcionamiento del drenaje durante la temporada de lluvias.

A nombre de las personas beneficiadas, María del Carmen Ávalos Cervantes agradeció a las autoridades el inicio de los trabajos y destacó los beneficios que la obra representará para la comunidad. También reconoció la participación de la presidenta municipal.

Gómez Palacio renueva su red sanitaria para prevenir afectaciones a las familias

La rehabilitación del colector Hidalgo forma parte de las acciones para renovar la infraestructura sanitaria de Gómez Palacio, que incluyen trabajos en otros seis colectores y obras para conectar distintas zonas de la ciudad con el emisor central.

Estas intervenciones buscan reducir los problemas de drenaje, proteger las viviendas y mejorar las condiciones de salud de la población mediante una red sanitaria más segura y eficiente.

Con la sustitución de la tubería deteriorada y la mejora de la capacidad de conducción, la obra del colector Hidalgo busca atender una de las necesidades de infraestructura de la ciudad y disminuir las afectaciones que el mal funcionamiento del drenaje puede ocasionar a las familias.