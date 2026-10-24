El gobernador Esteban Villegas Villarreal y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, pusieron en marcha la rehabilitación del colector sanitario Hidalgo, una obra que busca prevenir inundaciones, reducir malos olores y evitar que las aguas residuales regresen a los hogares durante las lluvias.
Los trabajos contemplan una inversión de 7 millones 404 mil pesos y la sustitución de 911 metros de tubería deteriorada, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red de drenaje, reducir riesgos de colapsos y hundimientos, y proteger la salud y el patrimonio de las familias.
Esteban Villegas y Betzabé Martínez impulsan rehabilitación del colector Hidalgo
Esteban Villegas señaló que atender el deterioro de la infraestructura sanitaria es una prioridad, debido a que las tuberías dañadas pueden ocasionar retornos de aguas residuales a las viviendas y problemas durante las precipitaciones.
El gobernador explicó que la nueva tubería tendrá mayor capacidad para conducir las aguas residuales y disminuir el riesgo de que el drenaje regrese a los hogares.
Por su parte, Betzabé Martínez Arango destacó que la coordinación entre los gobiernos estatal, municipal y federal permite avanzar en la atención de problemas que durante años han afectado a Gómez Palacio.
La presidenta municipal señaló que estas obras buscan ofrecer servicios más eficientes y duraderos, además de responder a las necesidades de las familias que requieren una infraestructura sanitaria en mejores condiciones.
La rehabilitación contempla sustituir 911 metros de tubería de concreto que ya cumplió su vida útil y presenta un deterioro considerable. En su lugar, se instalará tubería de plástico resistente a la corrosión, con la finalidad de mejorar el flujo de las aguas residuales.
La renovación permitirá reducir los riesgos de colapsos y hundimientos, así como prevenir afectaciones relacionadas con el funcionamiento del drenaje durante la temporada de lluvias.
A nombre de las personas beneficiadas, María del Carmen Ávalos Cervantes agradeció a las autoridades el inicio de los trabajos y destacó los beneficios que la obra representará para la comunidad. También reconoció la participación de la presidenta municipal.
Gómez Palacio renueva su red sanitaria para prevenir afectaciones a las familias
La rehabilitación del colector Hidalgo forma parte de las acciones para renovar la infraestructura sanitaria de Gómez Palacio, que incluyen trabajos en otros seis colectores y obras para conectar distintas zonas de la ciudad con el emisor central.
Estas intervenciones buscan reducir los problemas de drenaje, proteger las viviendas y mejorar las condiciones de salud de la población mediante una red sanitaria más segura y eficiente.
Con la sustitución de la tubería deteriorada y la mejora de la capacidad de conducción, la obra del colector Hidalgo busca atender una de las necesidades de infraestructura de la ciudad y disminuir las afectaciones que el mal funcionamiento del drenaje puede ocasionar a las familias.