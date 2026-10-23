La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, impulsa la formación de nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente mediante actividades educativas y de sensibilización.

Como parte del cierre del Mes del Desierto Chihuahuense, cientos de niñas y niños participaron en la Feria Ecológica y en la premiación del XXVII Concurso Regional de Dibujo Infantil “Del Nazas al Aguanaval. Pintando nuestro Desierto Chihuahuense”.

El Parque La Esperanza fue sede de ambas actividades, organizadas a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, con la participación de estudiantes de educación primaria que celebraron su creatividad y compromiso con la naturaleza.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos, menciones honoríficas y obsequios a los ganadores, entre quienes destacaron estudiantes de escuelas de Gómez Palacio.

Concurso Del Nazas al Aguanaval. Pintando nuestro Desierto Chihuahuense. (cortesía )

Feria Ecológica acerca a la niñez a la biodiversidad

Después de la premiación, autoridades y representantes de las direcciones de Ecología de la Zona Metropolitana de La Laguna inauguraron la Feria Ecológica, un espacio dedicado al aprendizaje y la convivencia para acercar a la niñez a la conservación de la naturaleza.

Las actividades incluyeron dinámicas lúdicas, exposiciones fotográficas, presentación de proyectos y módulos informativos sobre biodiversidad, derechos infantiles y divulgación científica.

La directora de Ecología y Protección al Ambiente de Gómez Palacio, Ilse Segura Zarzosa, destacó la importancia de fomentar la conciencia ambiental desde la infancia para contribuir a un futuro más sostenible.

También resaltó el valor del Desierto Chihuahuense, un ecosistema que alberga una amplia diversidad de flora y fauna y cuya conservación requiere la participación de la sociedad.

Concurso Del Nazas al Aguanaval. Pintando nuestro Desierto Chihuahuense.

Gómez Palacio concluye el Mes del Desierto Chihuahuense

Durante octubre, Gómez Palacio fue sede de distintas actividades de educación ambiental, sensibilización y divulgación científica, con la participación de dependencias públicas, asociaciones civiles, organismos sociales y productivos, además de académicos e investigadores.

La colaboración entre estos sectores permitió acercar el conocimiento científico y promover la responsabilidad ecológica entre personas de distintas edades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Gómez Palacio refrenda su compromiso con la formación de niñas y niños conscientes de su entorno, así como con la promoción del respeto por la naturaleza y la participación de las familias en la protección de la riqueza natural de la Región Lagunera.