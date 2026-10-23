La presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, impulsa la formación de nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente mediante actividades educativas y de sensibilización.
Como parte del cierre del Mes del Desierto Chihuahuense, cientos de niñas y niños participaron en la Feria Ecológica y en la premiación del XXVII Concurso Regional de Dibujo Infantil “Del Nazas al Aguanaval. Pintando nuestro Desierto Chihuahuense”.
El Parque La Esperanza fue sede de ambas actividades, organizadas a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, con la participación de estudiantes de educación primaria que celebraron su creatividad y compromiso con la naturaleza.
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos, menciones honoríficas y obsequios a los ganadores, entre quienes destacaron estudiantes de escuelas de Gómez Palacio.
Feria Ecológica acerca a la niñez a la biodiversidad
Después de la premiación, autoridades y representantes de las direcciones de Ecología de la Zona Metropolitana de La Laguna inauguraron la Feria Ecológica, un espacio dedicado al aprendizaje y la convivencia para acercar a la niñez a la conservación de la naturaleza.
Las actividades incluyeron dinámicas lúdicas, exposiciones fotográficas, presentación de proyectos y módulos informativos sobre biodiversidad, derechos infantiles y divulgación científica.
La directora de Ecología y Protección al Ambiente de Gómez Palacio, Ilse Segura Zarzosa, destacó la importancia de fomentar la conciencia ambiental desde la infancia para contribuir a un futuro más sostenible.
También resaltó el valor del Desierto Chihuahuense, un ecosistema que alberga una amplia diversidad de flora y fauna y cuya conservación requiere la participación de la sociedad.
Gómez Palacio concluye el Mes del Desierto Chihuahuense
Durante octubre, Gómez Palacio fue sede de distintas actividades de educación ambiental, sensibilización y divulgación científica, con la participación de dependencias públicas, asociaciones civiles, organismos sociales y productivos, además de académicos e investigadores.
La colaboración entre estos sectores permitió acercar el conocimiento científico y promover la responsabilidad ecológica entre personas de distintas edades.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Gómez Palacio refrenda su compromiso con la formación de niñas y niños conscientes de su entorno, así como con la promoción del respeto por la naturaleza y la participación de las familias en la protección de la riqueza natural de la Región Lagunera.