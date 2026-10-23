El Gobierno de Gómez Palacio, encabezado por la presidenta municipal Betzabé Martínez Arango, impulsa la capacitación técnica de las mujeres para ampliar sus oportunidades de empleo, fortalecer su autonomía económica y avanzar hacia una mayor igualdad laboral.

A través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se imparte un curso de Mantenimiento Básico Industrial en el que participan 20 mujeres interesadas en adquirir conocimientos y habilidades para incorporarse a un sector productivo que ofrece nuevas posibilidades de desarrollo profesional.

Betzabé Martínez fortalece la preparación técnica de las mujeres

La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Betsi Vargas Angulo, informó que durante las primeras sesiones las participantes conocieron los fundamentos del mantenimiento industrial, así como aspectos técnicos relacionados con la neumática y el funcionamiento de compresores.

Además, se les explicó la posibilidad de certificar sus competencias mediante un centro evaluador independiente, con respaldo en los estándares de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

La capacitación tendrá una duración de tres meses y busca ampliar el acceso de las mujeres a actividades laborales tradicionalmente ocupadas por hombres, mediante el desarrollo de habilidades que les permitan competir por nuevas oportunidades de empleo en condiciones de mayor igualdad.

Por instrucciones de Betzabé Martínez, el Gobierno Municipal continuará promoviendo alternativas de formación que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres y les permitan mejorar sus condiciones de bienestar y las de sus familias.

Gómez Palacio abre lista de espera para el curso de mantenimiento industrial

Las mujeres interesadas en participar en una próxima edición del curso pueden registrarse en la lista de espera del Instituto Municipal de la Mujer, ante la posibilidad de abrir un nuevo grupo una vez que concluya la capacitación actual.

Para solicitar información y realizar el registro, pueden acudir a las instalaciones del IMM, ubicadas en calle Independencia número 326, esquina con avenida Victoria, planta alta, o enviar un mensaje de WhatsApp al 870 171 3294.

Con estas acciones, el Gobierno de Gómez Palacio busca ampliar las alternativas de preparación técnica para las mujeres y facilitar su acceso a sectores productivos que ofrecen oportunidades de crecimiento laboral y profesional.